Aryna Sabalenka bez większych problemów awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju US Open, który odbywa się w Nowym Jorku. Białorusinka pokonała Rosjankę Darię Kasatkinę 6:1, 6:3. W związku z tym, że w czwartej rundzie odpadła Iga Świątek, to tenisistka z Mińska od poniedziałku będzie nowym numerem jeden wśród kobiet. Po swoim zwycięstwie Sabalenka odniosła się do Polki.