"Grała niesamowity tenis, to był jakiś inny poziom. Nie mam pojęcia, jak udało mi się wrócić do gry. Wiem, że kibice chcieli, żeby to ona wygrała. To normalne. ale dziękuję, że zostaliście z nami do późna. I dziękuję tym, którzy to mnie wspierali" - obwieściła.