Aryna Sabalenka powiększa przewagę nad Igą Świątek. Kolejne łatwe zwycięstwo

Aryna Sabalenka bez większych problemów awansowała do półfinału US Open. Białorusinka pokonała rewelacyjnie spisującą się dotychczas Zheng Qinwen 6:1, 6:4. Oznacza to, że nie dość, że będzie liderką rankingu WTA, to jej przewaga nad Igą Świątek znacznie się powiększy. Na kolejną rywalkę tenisistka z Mińska poczeka do nocy kiedy zagrają Czeszka Marketa Vondrousova z Amerykanką Madison Keys.