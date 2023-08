Apele Igi Świątek zdały się na nic. Organizatorzy US Open podjęli decyzję

Późne spotkania były przedmiotem gorącej dyskusji po zeszłorocznym turnieju. Chcieliśmy, by sesja wieczorna rozpoczynała się o 18:00, ale to okazało się niemożliwe. Prawda jest taka, że nowojorczycy mają problem z dotarciem na korty nawet na 19:00. Rozmawialiśmy o tym, by w sesji wieczornej odbywało się po jednym spotkaniu na korcie, a nie jak do tej pory po dwa. Doszliśmy jednak do wniosku, że to byłoby nie w porządku wobec naszych kibiców. Niestety jesteśmy uzależnieni od czasu poszczególnych spotkań. (...) Prawda jest jednak taka, że nie ma nic lepszego niż wieczorne spotkania na korcie Arthura Ashe'a

~ przyznał Allaster.