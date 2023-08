Andy Murray i Iga Świątek mówią jednym głosem. "To nie jest nic dobrego"

US Open. Andy Murray narzeka na późne godziny rozgrywania meczów na wielkoszlemowych turniejach

Doświadczony zawodnik nie ma złudzeń, że organizatorzy turniejów wielkoszlemowych nie zawsze kierują się dobrem zawodników. Zwłaszcza przy ustalaniu godzin spotkań w sesji wieczornej. Problem dotyczy m.in. US Open , ale nie tylko. Ta sama dyskusja toczyła się m.in. podczas Australian Open. Chodzi o to, że zawodnicy czasem kończą mecze o absurdalnych godzinach, w środku nocy.

Brytyjczyk nawiązał pośrednio do argumentacji, którą ostatnio zastosowała słynna Martina Navratilova, choć w innej sprawie. Wówczas Amerykanka postanowiła skrytykować Igę Świątek za jej opinię o wymagającym terminarzu i użyła argumentu, że zwykli ludzie to dopiero mają wymagającą pracę. W tym przypadku Murray rozprawiał o nieco innej kwestii, ale zbił tego typu argumentację.

- Oczywiście, kiedy zawodnicy zaczynają na coś narzekać, ludzie wskazują, byśmy lepiej byli cicho. Albo żebyśmy poszli do normalnej pracy od 9 do 17. Rozumiem takie uwagi. Wiem, że mam szczęście grając w tenisa zawodowo, ale nie sądzę, by gra w środku nocy pomagała jakoś tej dyscyplinie sportu - podkreślał Murray. Zwłaszcza, że wiesz, iż trybuny wówczas pustoszeją, bo ludzie muszą dotrzeć do domu i zdążyć na transport publiczny.