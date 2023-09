Ależ zagranie Aryny Sabalenki w finale US Open. Błysk geniuszu Białorusinki

Aryna Sabalenka dopięła swego i po wrześniowej aktualizacji rankingu WTA zajmie w nim pierwsze miejsce, jednocześnie detronizując panującą od kwietnia zeszłego roku Igę Świątek . Białorusinka jest zadowolona z takiego obrotu spraw, choć - jak sama przekonywała - wolałaby, aby objęcie liderskiej pozycji odbyło się w innych okolicznościach . Widziałaby siebie w starciu z Polką w finale US Open 2023 .

Nie chciałam, żeby Iga przegrała (z Ostapenko - red.), a żeby wygrała. Byłam pewna, że dotrze do finału. Na końcu byłam trochę smutna, ale jednocześnie szczęśliwa. Spędziłam cały rok grając dobrze, naciskając ją, ale nie chciałam zostać numerem jeden w taki sposób, chciałam stoczyć z nią prawdziwą bitwę

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek - Coco Gauff 1:2 Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Niesamowite zagranie, błysk geniuszu Sabalenki

Białorusinka, która była już pewna tego, że obejmie fotel liderki w rankingu WTA, miała przed sobą jednak kolejny cel, czyli wygranie całego US Open, drugiego Wielkiego Szlema w jej karierze. Żeby to zrobić, musiała okazać się lepsza od Coco Gauff, która miała za sobą całą publiczność, która pojawiła się na korcie, by oglądać finałowe starcie.