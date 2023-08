Ależ wyznanie. Pokonała Świątek, Sabalenkę i Jabeur. "Tylko siebie"

Jelana Rybakina nie prezentuje się ostatnio tak dobrze, jak w pierwszej części sezonu. Półfinał turnieju w Montrealu to jeszcze w miarę dobre osiągnięcie, kontuzja i niespodziewana porażka w starciu z Jasmine Paolini w Cincinnati - już nie. Do tego doszła jeszcze scysja z trenerem Stefano Vukovem i niepokój po odnowieniu urazu barku. W meczu z Kostiuk prawy bark miała otejpowany, ale sądząc po sile uderzeń tą właśnie ręką - nie miało to żadnego znaczenia.