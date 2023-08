Iga Świątek w imponującym stylu rozpoczęła walkę o obronę tytułu mistrzyni US Open, bo w pierwszej rundzie straciła zaledwie jednego gema. Rebecca Peterson mogła jedynie bezradnie przyglądać się na to, co robi Polka, którą w drugiej rundzie postara się zatrzymać Daria Saville. Pierwsza rakieta świata nie może jednak lekceważyć rywalki, co podkreślono w zapowiedzi meczu na oficjalnej stronie WTA.