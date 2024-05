Aryna Sabalenka: Jestem silniejszy niż rok temu

To "wszystko" kompletnie nie wystarczyło, turniejowa dwójka w efektownym stylu, podobnym do tego Igi Świątek z meczu z Leolią Jeanjean, awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa . Już na początku spotkania z dziennikarzami, na którym obecny był wysłannik Interii, zrelaksowana 26-latka z Mińska przyznała, że na najważniejszym korcie Philippe'a Chatriera czuła się wspaniale.

- To był fantastyczny mecz, dobry początek dla mnie. Skupiłem się na swojej grze, po prostu na sobie. Dzięki temu mogłem pokazać swój najlepszy tenis - zaznaczyła Sabalenka, by już w następnym pytaniu podkreślić, jak bardzo jest zadowolona z tej jakości, którą pokazała już na starcie zmagań w Paryżu.

- Poprawiłem się pod wieloma względami, mój serwis jest dziś znacznie lepszy. Moje drop-shoty, moje slice'y są dużo lepsze. Jestem silniejszy niż rok temu - obwieściła Białorusinka, co zabrzmiało tak, jakby od razu chciała postraszyć wszystkie najgroźniejsze rywalki, z Igą Świątek na czele, z którą - tak bowiem ułożyła się turniejowa drabinka - mogłaby zmierzyć się dopiero w finale. W zasadzie to byłby też naturalny krok naprzód, zakładając że Aryna właściwie ocenia swój postęp, wszak przed rokiem dotarła w stolicy Francji do półfinału.

- To było powiedziane w żartach - na wstępie odparła Sabalenka, po czym w wyważony sposób odniosła się do kolejnego, potencjalnego starcia numerów 1 i 2 w kobiecym tourze.

Iga Świątek - Leolia Jeanjean 6:1, 6:2. SKRÓT MECZU. WIDEO

- Jeśli dojdziemy do etapu, w którym staniemy naprzeciw siebie, wtedy zobaczymy. Tak czy inaczej, potrzeba czasu. Zobaczymy, co się stanie. Będzie 50 na 50. To będzie duże wyzwanie, ale ja lubię duże wyzwania i zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wygrać. Wciąż jednak jesteśmy bardzo daleko od celu. Po prostu będę żyła każdym kolejnym dniem i meczem. Ale jeśli do tego starcia dojdzie, dam z siebie wszystko - obwieściła Sabalenka.