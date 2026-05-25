Dariusz Ostafiński, Interia: To miał być koniec Mai Chwalińskiej. Mimo udanych kwalifikacji.

Adam Romer, redaktor naczelny Tenisklub.pl: Na pewno nikt się tego nie spodziewał. Wygrana z mistrzynią olimpijską, na dokładkę z tych kortów, nie mieściła nam się w głowie. Chinka jeszcze półtora roku temu grała w finale turnieju Masters. Mówimy o jednej z czołowych tenisistek. Oczywiście Qinwen Zheng ma swoje kłopoty, ewidentnie nie wróciła do formy z najlepszego dla niej sezonu 2024, ale to nie jest problem naszej Mai.

Chwalińska szaleje w Paryżu. Rewelacyjne kwalifikacje, a teraz wygrana z Zheng

Tym bardziej, że i tak była skazywana na porażkę.

- I też trzeba powiedzieć, że często zdarza się, że dziewczyny w tenisie dostają taką szansę, jak Maja i nie potrafią jej wykorzystać. Nawet ta przeciwniczka z kłopotami jest dla nich za mocna. Bardzo się cieszę z tego, że w przypadku Mai mamy do czynienia z wykorzystaną szansą. Dawno mówiliśmy o jej talencie i umiejętnościach. Wiemy też, jakie zakręty miała w karierze. A teraz, dzięki wygranej z Zheng Chwalińska wskoczy do setki i nie mówię, że to jej się należało, bo w sporcie trzeba wszystko wypracować, ale właśnie można stwierdzić, że Maja sobie zapracowała, wywalczyła to w Paryżu. Najpierw zaliczyła rewelacyjne kwalifikacje, a teraz dołożyła zwycięstwo z topową zawodniczką. Ranking nie oddaje całej klasy Zheng.

Myślę, że w Chince widzimy wciąż tę zawodniczkę, która wyrzuciła z finału igrzysk Igę Świątek. Zheng zagrała wtedy bezbłędnie.

- I mamy to wciąż przed oczami. Patrzymy na nią, jak na kogoś, kto zabrał Idze marzenia o złotym medalu. I patrząc przez ten pryzmat, to zwycięstwo Mai nabiera takiego większego znaczenia.

Czeskie granie. Teraz Mertens

Zwłaszcza że Chwalińska pokazała na korcie wszystkie swoje atuty.

- To prawda. Była waleczność i była też gra kombinacyjna. W sumie to Maja już wiele razy to pokazywała, ale brakowało jej dotąd takiego meczu, jak to, z takim przełamaniem. Chcę powiedzieć, że miała dobre spotkania i wyniki, ale takiej serii, na tym poziomie, ja nie pamiętam. Na liczniku Mai są już cztery wygrane.

Przyznam, że w meczu z Zheng to mądre granie robiło dobre wrażenie. Widać było, że Polka ma plan, że wie, jak skutecznie zniechęcić Chinkę do gry.

- Prezes BKT Advantage Piotr Szczypka korzysta z czeskich trenerów i czeskich wzorców, więc nic dziwnego. Z drugiej strony Maja ma w sobie ten potencjał do takiej, a nie innej gry. To wszystko idealnie się składa. I co najważniejsze, to się właśnie przekłada na wielki sukces, bo awans do setki, to jest to. Zobaczymy, co będzie dalej. Teraz zagra ze zwyciężczynią meczu Tatjana Maria - Elise Mertens. Stawiam na Mertens. Oczywiście to oznacza, że poprzeczka idzie w górę, ale przed meczem z Zheng mówiliśmy to samo.

Przy Idze Świątek wyglądała blado, teraz wychodzi z cienia

Chwalińska tym awansem wyrównała swój najlepszy wynik, bo już raz była w drugiej rundzie wielkiego szlema.

- Wtedy był Wimbledon, teraz French Open. Wtedy nie dostała punktów, bo taki był tamten Wimbledon, teraz jest w setce i to może być ten przełom, którego trzeba Mai życzyć. Zwłaszcza że nie było jej łatwo. Maja jest z tego samego rocznika, co Iga, jest jej przyjaciółką i oby czerpała z tego pełnymi garściami.

To zestawianie jej z Igą Świątek chyba nie zawsze było pomocne.

- Jak masz w roczniku dziewczynę, z którą grasz od małego i nagle tamta staje się pierwszą rakietą, to jest to trudne, bo zawsze na jej tle wypadasz blado. Jednak Maja jest inną tenisistką niż Iga. Jest bardziej, jak Radwańska. Pamiętam 12-letnią Maję i pierwsze skojarzenie było takie, że to właśnie jest taka mała Agnieszka Radwańska, która dodatkowo ma dobrą lewą rękę.

Wciąż jednak mam w głowie takie stwierdzenie dotyczące Chwalińskiej, że nie ma zdrowia i piorunującego uderzenia, a bez tego trudno będzie jej zrobić wielką karierę.

- Uderzenie nie ma, ale na kortach ziemnych nie jest to tak dolegliwe. Tam, gdzie można grać kombinacyjnie, to drobna i lekka Maja radzi sobie wyśmienicie. Ja cały czas mam nadzieję, że to pokonanie Chinki, to będzie przełom. Wynik 6:4, 6:0 robi wrażenie, Maja jest w setce, więc to jest coś, czego nie miała.

