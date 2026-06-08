Jak ty się czujesz widząc te witające ciebie w Polsce tłumy?

Maja Chwalińska, wicemistrzyni Roland Garros: - Jestem bardzo szczęśliwa, ale jestem też w lekkim szoku. W krótkim czasie wszystko bardzo się zmieniło. Jeszcze chwilę potrwa, zanim się do tego przyzwyczaję.

A spodziewałaś się aż tylu ludzi na lotnisku i na tej pierwszej konferencji w kraju?

- Byłam świadoma, że ktoś się zjawi, ale ta skala jest ogromna. Dziękuję wszystkim, ale też cieszę się, że dałam ludziom tyle radości.

Twój telefon płonął po finale?

- Nie wiem. Nie jestem za bardzo w mediach społecznościowych. Jakbym była, to chyba bym zwariowała.

Cały świat zachwycał się twoją grą, tym trochę takim zapomnianym w tenisie stylem i sposobem grania.

- Cieszę się, że ludziom się to podobało. Tenis jest widowiskiem. Celem gry jest między innymi to, żeby oglądającym się podobało, żeby czerpali z tego radość.

Czy ktoś słynny zadzwonił pogratulować ci sukcesu? Może Robert Lewandowski?

- Ja nie odbieram nieznajomych numerów telefonu, także może coś pominęłam.

Szał na twoje mecze był ogromny. Miejsca w kinach były na finał wyprzedane.

- Naprawdę? Tylko szkoda, że akurat na finał.

Jak ten sukces zmieni twoje życie?

- Nie mam pojęcia, jak zmieni się moje życie, choć jak was widzę, to już wiem, że się zmieni. Będzie to dla mnie nowe doświadczenie, ale mam nadzieję, że się zaadaptuję.

Czy ustawiła się już do ciebie kolejka sponsorów, może dostałaś jakieś oferty gry w reklamie?

- Przed chwilą skończyłam turniej, gdzie skupiałam się wyłącznie na grze. Reszta była w rękach mojego zespołu. Natomiast przyjdzie czas na te inne sprawy. Na razie myślę o kilku dniach odpoczynku. Nad morzem, ale nie nad polskim morzem.

Emocje już opadły, więc powiedz proszę, który mecz był dla ciebie najtrudniejszy?

- Ja w ogóle niewiele z tych meczów pamiętam. To wszystko jest gdzieś za mgłą. Natomiast pamiętam, że trenerzy zjedli 14 pizz w trzy tygodnie, pamiętam wywiad z Johnem McEnroe i pamiętam ceremonię i wyjście na finał, gdzie czułam miłość i wsparcie publiczności.

Czyli z wyborem tego największego meczowego wyzwania będzie problem?

- Ciężko mówić o czymś takim. Każdy mecz był inny. Jak teraz myślę, to ta trzecia runda była piekielnie trudna. Chciałam wygrać, czułam, że muszę wygrać. Miałam większą presję, dlatego to było to najtrudniejsze wyzwanie.

Teraz gra na trawie? Jak się zapatrujesz?

- Ja bardzo lubię grać na trawie. Mój tenis pasuje do trawy. Tam trzeba mieć czucie, można grać skróty i slajsa. Ja tak lubię grać. Oczywiście przejście z mączki na trawę to jest zmiana, ale już się bardzo na to cieszę. Będzie wystarczająco dużo czasu, żeby się zaadaptować. Wyzwanie też będzie, ale jak powiedziałam, już się na to cieszę.

Jakie są teraz twoje cele?

- Przed Roland Garros celem była setka. Ten cel został zrealizowany. Teraz sobie odetchnę, a potem będzie nowy cel. Jeszcze jednak nie wiem, jaki.

A czy już myślałaś, co możesz jeszcze zrobić, by stać się jeszcze lepszą zawodniczką i znów zaskoczyć tak, jak to zrobiłaś w Paryżu.

- Dużo czasu przede mną, żeby o tym pomyśleć. Jeszcze tego nie analizowałam. Myślę jednak, że jest wciąż wiele do poprawienia, jest tutaj duże pole do popisu. Zdecydowanie mogę grać jeszcze lepiej w tenisa. Natomiast teraz myślę tylko o tym, żeby się dobrze wyspać i dobrze zjeść. To są moje priorytety.

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON East News

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





DJB: Sieciówka - przegląd piłkarskich wydarzeń w Internecie 08.06.2026. WIDEO Do jednej bramki POLSAT BOX GO