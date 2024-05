Było w tym spotkaniu kilka momentów, gdy widać było, że spotkanie może wymykać się naszemu asowi spod kontroli . 20-letni Shintaro Mochizuki , który dotąd nie wygrał żadnego meczu w Wielkim Szlemie, wykorzystał fakt, że Hurkacz bardzo przeciętnie wszedł w to spotkanie i zapragnął zgotować mu piekło. Gdy już zaczął "grillować" ósmego tenisistę świata , czyli wyszedł na prowadzenie w setach 2:1, dopiero wtedy Polak zerwał się, jak - nomen omen - poparzony.

Hubert Hurkacz zapewnia: Byłem pozytywnie nastawiony

Zapytany przez dziennikarza Interii, czy strach realnie w takiej chwili zaglądał mu w oczy, odparł: - Zacząłem grać trochę lepiej. Też wiem, że jestem na tym pułapie, iż mój poziom może wzrosnąć. Gra się tutaj do trzech wygranych setów i były takie momenty w tym meczu, gdy nie grałem na moim poziomie, ale byłem pozytywnie nastawiony do tego, że to w końcu przyjdzie - powiedział nasz gwiazdor.