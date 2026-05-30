Zarobiła w Paryżu ponad milion. Zdradziła, ile musi oddać. Ogromna kwota

Szeroka publiczność dopiero teraz poznaje Maję Chwalińską - która dotąd nie przebiła się do sportowego mainstreamu w naszym kraju. Trwający turniej w Paryżu może być, a być może już stał się momentem zwrotnym - mierząca 164 cm wzrostu "czarodziejka tenisa" z Bielska-Białej już zaskarbiła sobie ogromne uwielbienie.

Maja Chwalińska: Przez cały mecz walczyłam ze sobą fizycznie

A przecież nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. W poniedziałek będzie walczyć o awans do ćwierćfinału, co byłoby fenomenalnym wyczynem, biorąc pod uwagę że startował z pozycji kwalifikantki. Tak naprawdę dopiero w 2024 roku uwolniła się od problemów ze zdrowiem, które permanentnie hamowały jej karierę. A przecież, jako rówieśniczka Igi Świątek, do pewnego momentu rozwijała się równie harmonijnie jak obecna gwiazda światowego tenisa.

- Rok 2023 był bardzo ciężki, miałam dużo trudnych momentów. Zaczęłam też współpracować z Jolą Rusin, która bardzo mi pomogła fizycznie po operacji, gdy ciężko mi było wrócić do formy. Ogromnie mi pomogła z ponownym czuciem swojego ciała, za to będę jej zawsze bardzo wdzięczna. W 2024 roku przyszło dużo wygranych, a w ubiegłym roku doszło do wielu zmian. Też zagrałam kilka nowych turniejów, podejmując pewne doświadczenia. Myślę, że po prostu potrzebowałam czasu, żeby wszystkie ruchy zaowocowały. Musiałam zaufać temu procesowi i dziś jestem w tym miejscu - nie bez satysfakcji w głosie mówiła Chwalińska, która jest dotąd najlepszym momencie swojej kariery. Awans do Top 100 sprawia, że diametralnie zmienia się jej położenie w kontekście przyszłego Wielkiego Szlema.

Zainteresowała się wypowiedzią korespondenta Interii, w jaki sposób jej rodzice odmiennie przeżywali mecz z Sakkari. A także bardzo ciepło oceniła duet swoich czeskich trenerów, z których głównym jest Jaroslav Machovsky, a drugim . - Naprawdę zawdzięczam mu bardzo, bardzo wiele. Zaczęłam z nim współpracować od 2020 roku, więc tak naprawdę był od samego początku tej ciężkiej sytuacji. To już jest kawał czasu, sześć lat razem. Nasza relacja jest jak ojca z córką, oboje tego nie ukrywamy. Bardzo mnie wspiera. Daje mi spokój i jest ważną osobą, na którą zawsze mogę liczyć - wdzięczy się Chwalińska.

Wracając do samego meczu, Polka przyznała, że trochę lepiej poczuła się przy wyniku 3:2 w drugim secie. Gdyby grała od pierwszej rundy, to szósty mecz oznaczałby półfinał. Ile zatem zostało jej jeszcze "w paku paliwa"?

- Myślę, że dużo nałożyło się na to, że tak się dzisiaj czułam. Nie wydaje mi się, żeby to była kwestia kumulującego się zmęczenia przez turniej. Cieszę się, że to ostatni dzień upałów, tak wynika z prognoz. Mam jeszcze jeden dzień wolny, więc zrobię wszystko, by jak najlepiej się zregenerować - zapowiedziała.

A na rozgrzane głowy, na deser, został wątek finansowy, bo tylko pięknie to wygląda, że za awans do 4. rundy Maja Chwalińska "zgarnie 285 tysięcy euro" (1,2 miliona złotych). Zanim to w ogóle można odnieść na wydatki, 24-latka zaczęła od czegoś innego:

- Trzeba brać pod uwagę to, że podatek we Francji jest ogromny. A później jeszcze płacimy podatek w Polsce. Więc fajnie to brzmi, ale tak naprawdę w rzeczywistości mamy połowę tej kwoty. Natomiast nie jestem zbyt dobra w tych sprawach i nie jestem w stanie oszacować, na jak długo to mi wystarczy.

Z Paryża - Artur Gac

