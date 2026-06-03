Zapadła decyzja ws. półfinału Chwalińskiej. Organizatorzy Roland Garros ogłosili

Już w trakcie 1. seta meczu z Anną Kalinską czuć było, że Maję Chwalińską stać na kolejną niespodziankę na Roland Garros. Świetna gra Polki przełożyła się w pewnym momencie na jej prowadzenie 5:1. Później do głosu doszła jednak Rosjanka i potrzebny był tie-break. W nim na szczęście lepsza okazała się 24-latka.

Chwalińska w półfinale Roland Garros. Przed nią nieoczekiwana rywalka

W drugim secie Chwalińska "oszczędziła" już nerwów kibicom i triumfowała 6:3. Tym samym przedłużyła swój piękny paryski sen, który potrwa przynajmniej do półfinału. W nim zmierzy się z nieoczekiwaną rywalką.

Wydawało się, że naprzeciwko Polki w czwartek na korcie stanie Aryna Sabalenka. Białorusinka prowadziła 1-0 w setach z Dianą Sznajder, a w drugiej partii było już dla niej 4:1. Niespodziewanie poległa jednak 5:7, a w decydującym secie została wręcz rozbita.

Rosjanka sprezentowała jej "bajgla" - zdemolowała wyraźnie rozedrganą Sabalenkę 6:0 i to właśnie ona, a nie liderka rankingu WTA zmierzy się z Polką o finał wielkoszlemowego turnieju.

Organizatorzy Roland Garros zdecydowali. Oto godzina meczu Chwalińska - Sznajder

Kilka godzin po triumfie Chwalińskiej poznaliśmy plan gier na kolejny dzień. Organizatorzy Roland Garros zdecydowali, że mecz Maja Chwalińska - Diana Sznajder będzie drugim od godziny 15. Można zatem spodziewać się, że tenisistki na korcie pojawią się w okolicach godziny 17. Będzie to drugi półfinał tego dnia na korcie Philippe'a Chatriera, po spotkaniu Marty Kostiuk z Mirrą Andriejewą.

Sukcesy 24-latki w Paryżu przełożą się na gigantyczny awans w rankingu WTA. Już teraz Polka jest notowana w zestawieniu LIVE na 30. pozycji. A turniej zaczynała będąc 114. Coś niesamowitego.





Daniil Medvedev - Martin Landaluce. Skrót meczu Polsat Sport