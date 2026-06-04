Zapadła decyzja przed półfinałem Chwalińskiej. Niepokojące wieści ws. Polki

Organizatorzy zdecydowali o zamknięciu dachu nad kortem Philippe-Chatrier przed półfinałowym meczem Mai Chwalińskiej z Dianą Sznajder. Powodem były niekorzystne prognozy pogody dla Paryża, wskazujące na możliwość opadów deszczu oraz silniejszych podmuchów wiatru.

Bez wiatru na korcie Philippe'a-Chatriera. Zapadła decycja przed półfinałem Mai Chwalińskiej

Zamknięcie dachu znacząco wpływa na charakter rywalizacji. Gra pod zadaszeniem oznacza bardziej stabilne warunki, brak wiatru oraz nieco szybsze tempo wymian. Jeden bardzo ważny czynnik całkowicie nam więc "odpada".

Wiatr miał duże znaczenie podczas meczu Chwalińska - Kaliska. W ćwierćfinale Roland Garros Maja Chwalińska znakomicie poradziła sobie z podmuchami i również dzięki temu zameldowała się w kolejnej, już przedostatniej rundzie wielkoszlemowego turnieju.

Teoretycznie decyzja ta może zadziałać więc na niekorzyść Mai Chwalińskiej. Diana Sznajder bazująca na mocnych i płaskich uderzeniach nie będzie musiała mierzyś się z wiatrem, więc dla niej byłaby to duża przeszkoda.

Nie jest to jednak przesądzone. Maja Chwalińśka udowodniła już, że potrafi radzić sobie w każdych warunkach - zarówno w morderczym upale, jak i przy dużym wietrze.

Trener Mai Chwalińskiej Jaroslav Machovsky w rozmowie z Eurosportem zapowiedział, że jego podopieczna musi dostosować się do panujących warunków i decyzji, jakie zapadły, a na korcie pokazać swój najlepszy tenis.

Rozwiń

Półfinałowa rywalka Mai Chwalińskiej wcześniej rozbiła Arynę Sabalenkę. Liderka rankingu w trzecim secie przegrała 0:6.

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska Anne-Christine POUJOULAT AFP





Zespół Mai Chwalińskiej zabrał głos ws. sukcesu na Roland Garros. "Dopiero zaczyna to docierać" Polsat Sport