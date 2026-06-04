Zapadła decyzja przed półfinałem Chwalińskiej. Niepokojące wieści ws. Polki

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Maja Chwalińska i Diana Sznajder mierzą się w półfinale Roland Garros 2026. W poprzednim meczu Polka znakomicie wykorzystała warunki atmosferyczne, które okazały się niekorzystne dla Anny Kalinskiej. Tym razem odpada bardzo ważny czynnik - wiatr. Podjęto bowiem decyzję o zamknięciu dachu na korcie Philippe'a-Chatriera.

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Maja ChwalińskaAnadoluGetty Images

Organizatorzy zdecydowali o zamknięciu dachu nad kortem Philippe-Chatrier przed półfinałowym meczem Mai Chwalińskiej z Dianą Sznajder. Powodem były niekorzystne prognozy pogody dla Paryża, wskazujące na możliwość opadów deszczu oraz silniejszych podmuchów wiatru.

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Zamknięcie dachu znacząco wpływa na charakter rywalizacji. Gra pod zadaszeniem oznacza bardziej stabilne warunki, brak wiatru oraz nieco szybsze tempo wymian. Jeden bardzo ważny czynnik całkowicie nam więc "odpada". 

Wiatr miał duże znaczenie podczas meczu Chwalińska - Kaliska. W ćwierćfinale Roland Garros Maja Chwalińska znakomicie poradziła sobie z podmuchami i również dzięki temu zameldowała się w kolejnej, już przedostatniej rundzie wielkoszlemowego turnieju.

Teoretycznie decyzja ta może zadziałać więc na niekorzyść Mai Chwalińskiej. Diana Sznajder bazująca na mocnych i płaskich uderzeniach nie będzie musiała mierzyś się z wiatrem, więc dla niej byłaby to duża przeszkoda.

Nie jest to jednak przesądzone. Maja Chwalińśka udowodniła już, że potrafi radzić sobie w każdych warunkach - zarówno w morderczym upale, jak i przy dużym wietrze.

Trener Mai Chwalińskiej Jaroslav Machovsky w rozmowie z Eurosportem zapowiedział, że jego podopieczna musi dostosować się do panujących warunków i decyzji, jakie zapadły, a na korcie pokazać swój najlepszy tenis.

Półfinałowa rywalka Mai Chwalińskiej wcześniej rozbiła Arynę Sabalenkę. Liderka rankingu w trzecim secie przegrała 0:6.

Relację na żywo z półfinału Mai Chwalińskiej mozna śledzić w serwisie Interia Sport.

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Tenisistka ubrana w jasną koszulkę i czarne spodenki stoi na korcie ziemnym, trzyma rakietę i uśmiecha się, gestykulując prawą ręką.
Maja ChwalińskaTHOMAS SAMSONAFP
Tenisistka wykonująca dynamiczne uderzenie forehandowe, skupiona na piłce odbijanej rakietą.
Maja ChwalińskaJULIEN DE ROSAAFP
Tenisistka w żółtej koszulce z rakietą w dłoni uśmiecha się i unosi rękę w geście pozdrowienia podczas meczu.
Maja ChwalińskaAnne-Christine POUJOULAT AFP


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