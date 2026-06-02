Zamieszanie wokół Mai Chwalińskiej. Gwałtowna zmiana decyzji

Artur Gac

Aktualizacja

Maja Chwalińska wbrew planowi, który zakładał dzisiaj godzinny trening na jednym z kortów treningowych w kompleksie sąsiadującym ze stadionem Rolanda Garrosa, miała nie wyjść na nawierzchnię. "Jest deszczowo i zimno, więc stwierdzono w teamie, żeby nie ryzykować" - usłyszeliśmy od osoby z otoczenia nowej gwiazdy polskiego sportu. Niespodziewanie kilkanaście minut po godz. 12 sytuacja uległa zmianie, zgodnie z tym jak zmieniła się pogoda nad Paryżem.

Jeszcze wczoraj, zgodnie z oficjalną rozpiską, opublikowaną na oficjalnej stronie Rolanda Garrosa dla mediów, plan jednoznacznie zakładał trening Mai Chwalińskiej. Największa sensacja tegorocznego turnieju była zaanonsowana na kort numer 29. Jej trening miał się rozpocząć o godzinie 12 i trwać przez godzinę.

Sytuację do góry nogami wywróciło załamanie pogody w Paryżu. To znaczy w stolicy Francji nie jest przeraźliwie zimno, ale spadło bardzo dużo deszczu. Rano opad był gwałtowny, w efekcie czego w kompleksie treningowym warunki stały się bardzo trudne.

W takiej sytuacji w teamie polskiej gwiazdy podjęto, jak się wydawało, jedyną słuszną decyzję. Przy mającej już siedem meczów w nogach 24-latki trzeba na nią chuchać i dmuchać, a nie podejmować zbędnego ryzyka. - Ze względu na zimno i deszcz stwierdzono, żeby nie ryzykować. A jednocześnie w tych warunkach nie przeciążać organizmu - przekazała Interii oraz innym dziennikarzom osoba z najbliższego otoczenia Chwalińskiej.

Chwalińska na końcu konferencji przeszła siebie. Niebywałe, co powiedziała

W tej sytuacji zawodniczka miała skupić się tylko na treningu ogólnorozwojowym, w sali na terenie Paris Jean-Bouin. Pieczę nad zajęciami miał sprawować spec od przygotowania fizycznego i motorycznego Maciej Ryszczuk, jedna z kluczowych postaci także w teamie Igi Świątek.

Tymczasem krótko po godzinie 12 sytuacja uległa zmianie. Poprawa warunków atmosferycznych sprawiła, że Chwalińska jednak wyszła na kort numer 29. Akurat jego położenie jest takie, że chętnie mogą zza płotu spróbować podejrzeć przebieg zajęć.

Z Paryża - Artur Gac

