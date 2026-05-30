Czeski szkoleniowiec, który z Mają Chwalińską pracuje w klubie BKT Advantage Bielsko-Biała, był poruszony tym, co na korcie w starciu z Marią Sakkari pokazała jego podopieczna. To był już szósty mecz 24-latki w tym turnieju, a mimo wszystko potrafiła znów zdominować swoją przeciwniczkę, w dodatku taką atletkę, jak rywalka z Grecji.

Jaroslav Machovsky: Niesamowite jest to, co Maja zrobiła

- Pierwszy set nie służył temu, by Maja "uczyła" się gry Marii, ponieważ grały przed rokiem, więc całkiem nieźle się znały. Majka wiedziała, co trzeba zagrać, tylko nie było dostatecznie dużo energii w jej uderzeniach. Tego było za mało, wszystko było za wolne. Gdy jednak odzyskała energię, mecz przybrał inne oblicze - podkreślił Jaroslav Machovsky.

Zdaniem szkoleniowca kluczowym momentem był start drugiego seta. - Na jego początku Sakkari popełniła parę błędów, Maja trochę pozmieniała taktyki, zaczęła grać więcej przez forhend i obraz gry się zmienił - radował się trener zawodniczki, która w świetnym stylu awansowała do 4. rundy Rolanda Garrosa, jednocześnie wchodząc w drugi tydzień tego wielkoszlemowego turnieju. Przed nią bój o ćwierćfinał w Paryżu!

Szkoleniowiec jest zbudowany tym, jak jego podopieczna wytrzymuje trudy drabinki głównej. Wcześniej miała w nogach trzy mecze w eliminacjach, a teraz radzi sobie w piekielnych upałach. Sobota była prawdopodobnie ostatnim dniem z tam nieznośną pogodę, charakterystyczną dla szczytu lata.

- To niesamowite, co pokazuje. Zobaczy co dalej, teraz znów trzeba się zregenerować, zobaczymy jak ten proces przebiegnie, bo znów będzie potrzebowała energię. Tak czy inaczej to już i tak jest duży sukces - zaznaczył Czech, przypominając jak cenne było już premierowe zwycięstwo w Paryżu, gdy pokonała Czeszkę Katerina Siniakovą.

Trener przyznał, że więcej spodziewał się po Sakkari, która jego zdaniem nie do końca właściwie podeszła do tego spotkania. - Moim zdaniem ona taktycznie nie do końca zagrała dobrze, bo wiedziała, że Maja jest na dużym zmęczeniu, więc mogła próbować inaczej. Ale to już jest problem jej i jej teamu - szelmowsko uśmiechnął się Machovsky.

Chwalińska, co przypomina trener, jak ryba w wodzie czuje się na większych obiektach, więc nie ma powodu do niepokoju, że przed nią otwierają się coraz większe areny. Z Sakkari walczyła na korcie numer trzy im. Simonne Mathieu. - Ona kocha grać na większych kortach. Zresztą w eliminacjach pierwsze dwie rundy grała na Suzanne Lenglen, które było pełne kibiców, a wygrała.

Gdzie jest sufit Mai w tym turnieju? - Zobaczymy, nie wiadomo. Wszystko jest możliwe - powiedział doświadczony opiekun Polki.

Z Paryża - Artur Gac

