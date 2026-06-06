Artur Gac, Interia: Panie doktorze, wszyscy czujemy się w Paryżu trochę jak w konwencji baśni. Czy pan wsiadając do samolotu, by dołączyć do zespołu, po drodze musiał się parę razy uszczypnąć, by nabrać pewności, że ten lot jest jawą a nie snem?

Jan Paradowski: - Zacznę od tego, że historia mojej przyjaźni z Piotrem Szczypką (menedżer Chwalińskiej - przyp.) i serdeczne, sportowe koleżeństwo z Mają, zaczęły się dużo wcześniej. A wiedząc, że Maja zrobiła bardzo duże postępy w swojej grze oraz w przygotowaniu fizycznym i motorycznym, które mnie zawsze najbardziej interesowało, również z punktu widzenia lekarskiego, powiedziałem Piotrowi po eliminacjach, że mnie nie interesują żadne małe rzeczy. A wyłącznie wielkie sukcesy, oczywiście pół żartem pół serio, więc zapowiedziałem, że jeśli Maja dojdzie do czwartej rundy, w co bardzo wierzę, to przylatuję do Paryża.

Miał pan inne plany?

- Kompletnie inne. Miałem być na Majorce, urządzić cioci i wujkowi piękne 50-lecie ich ślubu w eleganckiej restauracji, ale zgodnie z obietnicą przyleciałem Paryża na czwartą rundę. Wszystko na szybko pozmieniałem, wprawdzie z Paryża poleciałem jeszcze na tę rodzinną imprezę, której nie mogłem starszemu wujostwo odmówić, spałem może z dwie godziny i wróciłem na kolejny Mai mecz. Teraz już zostajemy razem z synem i zespołem do końca, wspierając naszą bohaterkę.

A wracając do baśni i bajki?

- Użył pan bardzo słusznych słów, Piotr też nazywa to często właśnie bajką i baśnią. Tego sukcesu i tej sytuacji, tu i teraz, nikt z nas się nie spodziewał. Oczywiście bardzo liczyliśmy na dobry wynik jadąc na turniej, bo zawsze walczymy o najwyższą stawkę, zwłaszcza Maja. Znam Maję i wiem, że to jest perfekcjonistka i osoba z wielkimi ambicjami, w dobrym tego słowa znaczeniu. U niej to nie jest buta, ani arogancja. Ta dziewczyna od lat marzyła, od dziecka, naprawdę od dziecka o tych największych sukcesach. I to też powodowało, że przeżywała, gdy przez tyle lata nie udawało się osiągnąć takiego sukcesu, w jaki celowała i na który ciężko pracowała. W związku z tym chyba jedyną osobą w tej sytuacji, twardo stąpającą po ziemi, jest właśnie Maja. Dzięki temu osiąga kolejne sukcesy, nie zatrzymując się choćby na czwartej rundzie, co już było gigantycznym osiągnięciem, bo dawało dużo punktów do klasyfikacji. Teraz zapewniła sobie dalszy rozwój nie tylko przez cały rok, dzięki możliwości uczestniczenia w największych turniejach, ale wierzymy, że na lata dalszej kariery. Zapewniła sobie komfort tenisowego funkcjonowania.

- Dla nas wszystkich jest to bajka i baśń, natomiast sama Maja niesamowicie sobie z tym wszystkim radzi. Naprawdę jak absolutna mistrzyni, jakby przygotowana na to, co się dzieje. Ja sam wyszedłem z tenisa, kocham ten sport nad życie i nieskromnie mówiąc trochę się na nim znam oraz go rozumiem, a mimo wszystko nie mogę wyjść z podziwu, jak ona znosi te obciążenia i emocje. Wprost fenomenalnie.

Zanim jeszcze przejdę na niwę pana aktywności zawodowej przy Mai, to jako osoba, która nieźle zna się na tym sporcie i go rozumie, potrafi pan w racjonalny sposób wytłumaczyć, dlaczego akurat w tym momencie "kliknęło"? Dlaczego właśnie teraz dzieje się taka historia, która szokuje cały świat?

- Przyjścia takiego momentu nikt nie zna i nigdy nie wie, kiedy on nastąpi w wyczynowym sporcie, zwłaszcza w takim, jak tenis. Natomiast Maja bardzo ciężko pracowała i postęp, który ja obserwuję w ostatnich miesiącach, właściwie w ostatnim roku, jest fenomenalny przede wszystkim w przygotowaniu motorycznym. To efekt gigantycznej pracy, wieloletniej konsekwencji dzień po dniu bardzo doświadczonego i wspaniałego głównego trenera, a zarazem osoby bardzo ciepłej, dobrej i skromnej. Przede wszystkim jednak świetnego specjalisty. To wszystko rzeczywiście dało podstawy ku temu, byśmy mieliśmy nadzieję, że w końcu sukces nastąpi. Nikt nie sądził, że to będzie aż finał Wielkiego Szlema, ale Maja zaczęła iść krok po kroku, realizując sukcesy w turniejach niższej kategorii. Przy czym tego, co zrobiła w Paryżu, nikt się nie spodziewał, może właśnie poza twardo stąpającą po ziemi Mają.

Wymieniając te obszary, w których dostrzega pan gigantyczny postęp w ostatnich miesiącach i w dłuższej perspektywie, wskazuje pan najbardziej na głównego trenera Jaroslava Machovsky'ego oraz speca od przygotowania fizycznego Macieja Ryszczuka?

- To na pewno te dwie osoby, które wykonały wielką pracę i to jest też podkreślane. Natomiast chciałbym mocno zaznaczyć, że to Maja budowała team wokół siebie, dobierała odpowiednie osoby, ona miała na to wielki wpływ. Jej profesjonalizm w tym zakresie, nie tylko w tenisowym rozumieniu gry, ale też w doborze osób i rozumieniu całego otoczenia tenisa, jest niesamowicie ważny w wyczynowym sporcie. Zwłaszcza w tenisie, gdzie zespół odgrywa ogromną rolę.

- Więc za tym na pewno stoją trener tenisowy "Bob", na pewno Maciej Ryszczuk, ale z wielką mocą muszę podkreślić, że nie byłoby Mai, nie byłoby jej sukcesu, gdyby nie Piotr. To on wspomaga ją od 15 lat, jest przy niej, jeździ na wszystkie turnieje, sponsoruje oraz wierzy w nią. I to mimo wszystkich ciężkich chwil, mimo pomyj, które na nich były wylewane przez oczywiście dzisiaj pseudo przyjaciół. To, co oni przeszli, Maja i Piotr, bo o nim chcę powiedzieć, jest nieprawdopodobne. Ile nieszczęść, ile cierpienia, ile nieprzyzwoitości i niegodziwości ich spotkało, a Piotr stał przy Mai. Najpierw ją poznał, zaprzyjaźniał się z rodziną, stali się sobie bardzo bliscy. Wierzył w nią niezłomnie przez 15 lat, gdzie każdy mówił, że jest za niska, nie umie, to bez sensu, nie damy pieniędzy, odczepcie się i tak dalej... To jest gigantyczna historia. Na pierwszym miejscu umieściłbym Maję, a na drugim Piotra.

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W ostatniej rozmowie z Piotrem Szczypką zarysowałem całą wizualno-emocjonalną zmianę, jaka się w nim dokonała pomiędzy wcześniejszą fazą turnieju, a tym, w jakiej odsłonie przyszedł na rozmowę po awansie do finału. Inna mowa ciała, inna ekspresja, twarz sprawiająca wrażenie starszej, koszula zamiast bluzy... I uzewnętrznił się tak, że od wczoraj wszyscy o tym mówią.

- Jako kompletną dygresję powiem panu, że tę koszulę przekazałem Piotrowi i powiedziałem mu: "masz pięknie wyglądać, załóż tę markową koszulę, będziesz wszędzie na świecie w telewizji". Bardzo mi zależało na jego wizerunku, bo przez te lata mnie także stał się osobą bliską.

Panie Janie, tego wątku nie zostawię dla siebie. Raz, że Piotr już opowiedział mi historię tej koszuli, zbieżną z pana wersją, a poza tym niektórzy już zaczęli wyciągać pochopne wnioski na zasadzie: "skarży się, a tu proszę, kupiona koszula za 2500 złotych".

- Rozumiem. Zatem dodam, że jako patriocie bardzo mi zależało, żeby wszyscy na świecie zobaczyli, iż menedżer Polki jest osobą pięknie ubraną. Chciałem, żeby dobrze się prezentował i dumnie reprezentował nasz kraj.

Dochodzimy do pana niwy, na której działa pan na rzecz Mai. Jest pan fachowcem, z tego co wiem, który już ratował jej zdrowie. Mówimy o kolanie czy kolanach?

- Rzeczywiście miałem przyjemność kilkukrotnie pomagać Mai w newralgicznych momentach jej kariery tenisowej, gdzie jej dalszy rozwój wisiał na włosku z powodu kontuzji, a niestety kontuzje były częstą zmorą Mai. Aż nastąpił krytyczny moment, w dodatku w bardzo ważnym dla niej okresie, gdy już nie była w stanie w ogóle trenować, ani uczestniczyć w turniejach z powodu właśnie kontuzji kolana.

Mówimy o artroskopii kolana, czy to był inny rodzaj zabiegu?

- Nie chciałbym pozwalać sobie aż na taką precyzję i ujawniać z racji tajemnicy lekarskiej. Natomiast Maja doznała kontuzji, która była wynikiem trwających od wielu, wielu lat, czyli jej młodości, przeciążeń. Próby leczenia zachowawczego spowodowane tym, że musieliśmy próbować wziąć udział w zaplanowanych turniejach, co w tamtym okresie było niesamowicie istotne, przyniosły rezultat krótkoczasowy. Natomiast długofalowo okazało się, że bóle nawróciły i konieczne będzie leczenie operacyjne. To leczenie udało nam się rzeczywiście całe zaplanować, przeprowadzić bardzo starannie i bardzo delikatnie, tak żeby Maja w ogóle mogła wyzdrowieć, ale też - co było kluczowe - by rekonwalescencja i powrót do maksymalnych obciążeń mogły być jak najkrótsze. To jest domena właśnie ortopedii sportowej, w czym miałem przyjemność działać, bo leczenie sportowców zawsze jest dużo bardziej wymagające. U nich powrót do obciążeń jest na zupełnie innym poziomie niż u osoby, która nie jest wyczynowym atletą.

- Tu także muszę podkreślić, jak wielką rolę odegrał Piotr. Moje leczenie operacyjne w Krakowie to była jedna sprawa, ale zgranie tego ze stałą współpracą z fizjoterapeutami w różnych miastach, zarówno w Bielsku, jak i w Łodzi oraz częściowo w Warszawie, też było wielkim wyzwaniem. Spięcie mojego stałego kontaktu z fizjoterapeutami i nadzoru nad Mają, bo musieliśmy niemal dzień po dniu ją monitorować i wyznaczać kierunki, to też wielka zasługa Piotra. On to wszystko koordynował, cały czas wszystko sprawdzał i wkładał całe swoje serce oraz własny czas. Potrzebowaliśmy też palca Bożego, by ominąć komplikacje, ale Piotr w tej sprawie także sprawdził się w 100 procentach.

Rozmawiał w Paryżu - Artur Gac

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Maja Chwalińska YOAN VALAT EPA

Maja Chwalińska YOAN VALAT EPA





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