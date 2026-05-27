Wybuch Rosjanina w Paryżu. Tak potraktował żonę, wszystko się nagrało

Sport po raz kolejny udowadnia, jak nieprzewidywalny potrafi być. Za nami pierwsze dni głośnej rywalizacji w ramach 125. edycji turnieju Rolanda Garrosa. Już w pierwszych dniach zmagań doszło do wielu niespodziewanych zwrotów akcji. Hailey Baptiste w pierwszym rundzie odprawiła z kwitkiem Barborę Krejcikową, a więc dwukrotną mistrzynię wielkoszlemową. Z szansą na końcowe trofeum pożegnać musiały się także mistrzyni olimpijska Qinwen Zheng oraz rozstawiona z numerem piątym Jessica Pegula.

Sensacyjnych zwrotów akcji nie brakuje także w singlu mężczyzn. Już na etapie pierwszej rundy z turniejem pożegnali się m.in. rozstawiony z numerem siódmym Taylor Fritz, Stan Wawrinka i Tallon Griekspoor. Największym zaskoczeniem dla kibiców z pewnością była jednak porażka Daniiła Miedwiediewa. Triumfator US Open 2021 po pięciosetowej batalii musiał uznać wyższość Adama Waltona z Australii i przegrał z 27-latkiem 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

Daniił Miedwiediew za burtą Rolanda Garrosa już po pierwszej rundzie. Rosjaninowi puściły mu nerwy, żona musiała zareagować

Znany z mocno kontrowersyjnych zachowań Rosjanin i tym razem dał popis. W trakcie spotkania z Australijczykiem wielokrotnie narzekał bowiem na wysokie temperatury, które na terenie obiektu przekraczały 30 stopni Celsjusza. Podobnych zażaleń nie dało się jednak słyszeć ze strony jego rywala. Ostatecznie do akcji postanowiła wkroczyć żona zawodnika z Moskwy, Daria Miedwiediewa, która upomniała go, aby ten zachowywał się przyzwoicie w trakcie rywalizacji i skupił się na grze, a nie na komentowaniu warunków na korcie Suzanne Lenglen.

"Jest gorąco dla wszystkich. Inni też cierpią, musisz się odpowiednio zachowywać" - krzyknęła Daria Miedwiediewa w kierunku męża. Na odpowiedź ukochanego Rosjanka wcale nie musiała długo czekać. "Gdy zacznę trafiać w kort, zacznę się zachowywać" - stwierdził z przekąsem. Całą wymianę zdań zarejestrowały kamery.

