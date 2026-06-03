Wybuch Mai Chwalińskiej. Czyste złoto. I to na oczach Rosjanki
Tenisowa historia pisze się na naszych oczach. A tworzy ją na kortach Rolanda Garrosa - Maja Chwalińska. Polska zawodniczka właśnie awansowała do wielkoszlemowego półfinału, ogrywając w dwóch setach - 7:6 (3), 6:3 - Rosjankę Annę Kalinską. Po ostatniej piłce u naszej 24-latki nastąpił czysty wybuch radości. Reakcja urodzonej w Miechowie tenisistki to po prostu czyste złoto. I trudno nie ucieszyć się w raz z nią, patrząc na te obrazki.
Dla Mai Chwalińskiej już sam awans do głównej drabinki Rolanda Garrosa należało traktować w kategorii drobnego sukcesu. Szybko okazało się jednak, że tym razem w jej przypadku sufit nie istnieje. A przynajmniej nie okazał się nim wielkoszlemowy ćwierćfinał.
Rywalką Polki w boju o miejsce wśród czterech najlepszych tenisistek tegorocznej edycji Rolanda Garrosa okazała się Anna Kalinska. Wyżej notowana Rosjanka postawiła się Mai Chwalińskiej, w pierwszej partii doprowadzając nawet do tie-breaka. Na przestrzeni całego spotkania okazała się jednak poza zasięgiem 24-latki, która wygrała 7:6 (3), 6:3.
Roland Garros. Maja Chwalińska w półfinale. Tak świętowała awans
Po ostatniej piłce u Mai Chwalińskiej doszło do eksplozji emocji. Niesiona nimi 24-latka aż przykucnęła, pochylając się następnie w stronę kortu, a także skrywała twarz w dłoniach. Potem pojawił się na niej uśmiech. Uśmiech pełen radości, ale i niedowierzania. To było po prostu czyste złoto.
Na to wszystko mogła tylko z zazdrością patrzeć Anna Kalinska, która podziękowała sobie z Mają Chwalińska przy siatce za wspólny mecz.
A nasza 24-latka skupiała się na sobie i swojej wielkiej radości. A jest się z czego cieszyć, bo jej wyczyn jest historyczny. Jak wyliczyli statystycy Opta Ace, Maja Chwalińska stała się szóstą zawodniczką w Erze Open, która jako kwalifikantka zdołała dotrzeć do półfinału Wielkiego Szlema.