Życiowy sukces nowej Francuzki. "Życie jest łatwiejsze, gdy jesteś akceptowany"

Graczowa brzmiała przekonująco, bowiem to nie było tak, że chwilę wcześniej przeniosła swoje życie do Francji. Utalentowana zawodniczka już osiem lat temu przybyła do Cannes , a więc miała sporo czasu, aby zasymilować się z francuską społecznością i zdążyć zapracować na sympatię. A w kolejnym kroku została naturalizowaną Francuzką .

Dowód na pełną akceptację we Francji wybuchł, niczym wulkan, po meczu z Rumunką Begu . Nim doszło do erupcji, mieliśmy mnóstwo znaków, że Graczowa ma za sobą niemal całą publiczność na drugim najważniejszym kortem kompleksu, czyli Suzanne-Lenglen . Niemal każdy punkt, a już zwłaszcza te, zdobywane w efektownym stylu, były donośnie fetowane przez tysiące fanów "Trójkolorowych".

Wrzawa, która poniosła się z trybun, niosła się daleko poza obręb tego 10-tysięcznika, a słyszana mogła być na najdalej położonych kortach otwartych. Kulminacją była chwila, gdy paryska publiczność zaczęła śpiewać "Marsyliankę", a do hymnu zaczęli dołączać także niektórzy kibice z nieprzebranego tłumu fanów w tym ruchliwym miasteczku, wędrujący we wszystkich możliwych kierunkach.

- Po meczu nie mogłam w to uwierzyć. Jestem bardzo zadowolona z tego turnieju, tej atmosfery, to zaszczyt być tutaj z wami, dziękuję. Chcę zapamiętać tę chwilę do końca życia. Życie jest łatwiejsze, gdy jesteś akceptowany - powiedziała wzruszona i przeszczęśliwa Graczowa w rozmowie z France TV. To jej pierwszy w karierze awans do najlepszej szesnastki wielkoszlemowego French Open.