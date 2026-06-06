Wybuch Andriejewej, wszystko na oczach Chwalińskiej. W Paryżu wielkie poruszenie

Pomimo pięknej historii kwalifikantki, która dotarła do finału Roland Garros i staje przed życiową szansą, którą wywalczyła sobie nietuzinkową i konsekwentną grą, w roli faworytki do sięgnięcia po trofeum przystępowała Mirra Andriejewa. Rosjanka mimo młodszego wieku na koncie ma nieporównywalnie więcej tytułów. Na korzyść Polki z pewnością przemiawiał spokój i opanowanie.

Andriejewa nie dała szans Chwalińskiej. Dominacja w finale

Tych atrybutów w większości absolutnie najważniejszych meczów brakowało w przeszłości Andriejewej. Dość powiedzieć, że Rosjanka znana jest z częstych wybuchów na korcie. Zazwyczaj, poza okrzykami i wulgaryzmami towarzyszyły im rzucanie rakietą, czy okładanie się pięściami.

Eksperci spodziewali się, że w trakcie pełnego emocji, presji i napięcia finału również możemy być świadkami podobnych scen. Oczywiście gdyby spotkanie nie układało się po myśli 19-latki. Tym razem do tego jednak nie doszło.

Początek spotkania był prawdziwie zaskakujący - doszło do aż czterech przełamań. Żadna z tenisistek nie była w stanie utrzymać swojego podania. Jako pierwsza zrobiła to jednak Chwalińska, wychodząc na prowadzenie 3:2. Kolejne cztery gemy padły jednak łupem Rosjanki i to ona wygrała seta 6:3.

Drugi set nie układał się kompletnie po myśli Chwalińskiej. Rozpędzona Andriejewa wygrała aż pięć gemów z rzędu i w Paryżu zapachniało "bajglem". Na szczęście Polka zdołała odpowiedzieć i kolejne dwa padły jej łupem. To było za mało, żeby odwrócić losy rywalizacji.

Rosjanka padła na kolana. Tak zareagowała na triumf w Paryżu

W kluczowym momencie 19-latka przełamała Polkę i ostatecznie to ona triumfowała 6:3, 6:2, sięgając po pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy. Rosjanka padła na kolana, a twarz skryła w dłoniach. Widać było, że w jej oczach pojawiły się łzy, a emocje wreszcie puściły. Miała pełne prawo na emocjonalny wybuch.

Mirra Andriejewa Teresa Suarez EPA

Chwilę po historycznym triumfie udała się na trybuny, aby celebrować sukces razem z najbliższymi. Wyściskała m.in. trenerkę - Conchitę Martinez. Z przebiegu spotkania zdecydowanie zasługiwała na zwycięstwo.





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