Wybuch Andriejewej, wszystko na oczach Chwalińskiej. W Paryżu wielkie poruszenie

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu został w finale brutalnie przerwany. Polka okazała się wyraźnie słabsza od świetnie tego dnia dysponowanej Mirry Andriejewe, która wygrała 6:3, 6:2. W pamięci kibiców i to nie tylko tych z Polski na długo pozostaną w pamięci imponujące zwycięstwa tenisistki z Miechowa. Po ostatniej piłce w Rosjance coś pękło i wyraźnie rozemocjonowana padła na kolana. Skryła twarz w dłoniach, a gdy ją podniosła, w jej oczach widać było łzy.

article cover
Mirra Andriejewa i Maja ChwalińskaClive Brunskill/Getty Images / Mustafa Yalcin/Anadolu via Getty ImagesGetty Images

Pomimo pięknej historii kwalifikantki, która dotarła do finału Roland Garros i staje przed życiową szansą, którą wywalczyła sobie nietuzinkową i konsekwentną grą, w roli faworytki do sięgnięcia po trofeum przystępowała Mirra Andriejewa. Rosjanka mimo młodszego wieku na koncie ma nieporównywalnie więcej tytułów. Na korzyść Polki z pewnością przemiawiał spokój i opanowanie.

Andriejewa nie dała szans Chwalińskiej. Dominacja w finale

Tych atrybutów w większości absolutnie najważniejszych meczów brakowało w przeszłości Andriejewej. Dość powiedzieć, że Rosjanka znana jest z częstych wybuchów na korcie. Zazwyczaj, poza okrzykami i wulgaryzmami towarzyszyły im rzucanie rakietą, czy okładanie się pięściami.

Eksperci spodziewali się, że w trakcie pełnego emocji, presji i napięcia finału również możemy być świadkami podobnych scen. Oczywiście gdyby spotkanie nie układało się po myśli 19-latki. Tym razem do tego jednak nie doszło.

Zobacz również:

Maja Chwalińska
Roland Garros

Andriejewa zwycięża z Chwalińską, ale to nie koniec. Komunikat WTA

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej

Początek spotkania był prawdziwie zaskakujący - doszło do aż czterech przełamań. Żadna z tenisistek nie była w stanie utrzymać swojego podania. Jako pierwsza zrobiła to jednak Chwalińska, wychodząc na prowadzenie 3:2. Kolejne cztery gemy padły jednak łupem Rosjanki i to ona wygrała seta 6:3.

Drugi set nie układał się kompletnie po myśli Chwalińskiej. Rozpędzona Andriejewa wygrała aż pięć gemów z rzędu i w Paryżu zapachniało "bajglem". Na szczęście Polka zdołała odpowiedzieć i kolejne dwa padły jej łupem. To było za mało, żeby odwrócić losy rywalizacji.

Kiedy kolejny mecz Chwalińskiej? Wielkie wyzwanie tuż po finale Roland Garros

Rosjanka padła na kolana. Tak zareagowała na triumf w Paryżu

W kluczowym momencie 19-latka przełamała Polkę i ostatecznie to ona triumfowała 6:3, 6:2, sięgając po pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy. Rosjanka padła na kolana, a twarz skryła w dłoniach. Widać było, że w jej oczach pojawiły się łzy, a emocje wreszcie puściły. Miała pełne prawo na emocjonalny wybuch.

Tenisistka w różowym stroju klęczy na korcie ziemnym z głową schowaną w dłoniach, a obok leży rakieta tenisowa.
Mirra AndriejewaTeresa SuarezEPA

Chwilę po historycznym triumfie udała się na trybuny, aby celebrować sukces razem z najbliższymi. Wyściskała m.in. trenerkę - Conchitę Martinez. Z przebiegu spotkania zdecydowanie zasługiwała na zwycięstwo.

Zobacz również:

Mirra Andriejewa pokonała w finale Roland Garros Maję Chwalińską
Roland Garros

Andriejewa przemówiła po finale z Chwalińską. Ostatnie słowa padły po rosyjsku

Maciej Brzeziński
Maciej Brzeziński


Maja Chwalińska: Nie jestem przesądna, trenerzy już tak. Od trzech tygodni codziennie jedzą... [WIDEO]© 2026 Associated Press - zdjęcia

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja