Maja Chwalińska wygrała już siedem spotkań podczas tegorocznego Roland Garros. Dla wielu tenisistek oznaczałoby to już triumf w wielkoszlemowej imprezie, ale inaczej jest w przypadku Polki. Ze względu na swoją pozycję w rankingu przed startem turnieju, musiała przystąpić do rywalizacji od pierwszej rundy eliminacji. Nasza reprezentantka w niesamowitym stylu przedzierała się przez kolejne fazy. Najpierw wywalczyła debiut w głównej drabince paryskich rozgrywek, a potem pokonała Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari i wczoraj - Diane Parry. Tenisistka gospodarzy była bezradna, przegrała 3:6, 2:6.

W taki oto sposób 24-latka zagwarantowała sobie gigantyczny awans w rankingu WTA. Wirtualnie przeskoczyła ze 114. miejsca do TOP 50. Dzięki temu stanie się co najmniej trzecią rakietą Polski w kobiecym zestawieniu. Wyprzedziła Magdę Linette i znajduje się już tylko i wyłącznie za plecami Igi Świątek oraz Magdaleny Fręch. Paryska impreza wciąż jednak trwa i Chwalińska ma szansę wykonać kolejny wielki krok.

Na jej drodze do półfinału znalazła się Anna Kalinska. Rosjanka stoczyła wczoraj pojedynek pełen zwrotów akcji ze swoją rodaczką, ale reprezentującą od sześciu miesięcy Austrię - Anastazją Potapową. Ostatecznie 24. rakieta świata zwyciężyła 6:4, 2:6, 7:6(7). Zobaczymy, jak Kalinska i Chwalińska zregenerują się przed najważniejszym pojedynkiem w ich karierach. Obie tenisistki powalczą w środę o swój pierwszy wielkoszlemowy półfinał.

Roland Garros: Organizatorzy podali godzinę meczu Kalinska - Chwalińska

Włodarze wielkoszlemowej imprezy w Paryżu nie czekali zbyt długo i opublikowali już plan gier na środowe zmagania w stolicy Francji. Z racji tego, że to już ćwierćfinały, wszystkie singlowe spotkania odbywają się na Court Philippe-Chatrier. Zgodnie z przewidywaniami - oba kobiece pojedynki zamieszczono jako pierwsze w kolejności, bowiem półfinały zostaną rozegrane już w czwartek. Mecz Anna Kalinska - Maja Chwalińska otworzy jutrzejszą rywalizację na głównej arenie, w związku z czym rozpocznie się o godz. 11:00.

Potem na kort wkroczą Aryna Sabalenka i Diana Sznajder. Ta potyczka wyłoni kolejną rywalkę dla Polki albo Rosjanki. W dalszej fazie dnia zostaną rozegrane ćwierćfinały w górnej części drabinki panów. Najpierw Felix Auger-Aliassime zmierzy się z Flavio Cobollim, a nie przed godz. 20:15 dojdzie do rywalizacji dwóch tenisistów z Italii - Matteo Berrettini zagra z Matteo Arnaldim. Po raz pierwszy w historii Wielkich Szlemów, Włosi mają trzech swoich reprezentantów w najlepszej "8" singla mężczyzn podczas jednej imprezy. Dokonali tej sztuki mimo problemów Jannika Sinnera oraz kontuzji Lorenzo Musettiego.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca.

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP

Anna Kalinska ANTHONY WALLACE AFP

Aryna Sabalenka Christopher Pike AFP





