Wstrząs na Roland Garros, sędzia zaatakowana. Dotkliwa kara dla gwiazdy

Turnieje wielkoszlemowe to dla zawodników spoza ścisłej czołówki światowego rankingu idealna okazja na awans w tym zestawieniu, ale także szansa na naprawdę spory zarobek i ogromną popularność poza kortem. Dla wielu tenisistów jeden dobry występ w Australian Open, Roland Garros, Wimbledonie czy US Open wystarczy, aby stać się postacią rozpoznawalną poza tenisowym środowiskiem, zainteresować swoją osobą media, a nawet... zostać milionerem. Nic więc dziwnego, że zawodnicy już od pierwszych rund dają z siebie wszystko i podchodzą do gry bardzo emocjonalnie.

Z porażką w drugiej rundzie turnieju Rolanda Garrosa nie mógł poradzić sobie Adolfo Daniel Vallejo. Paragwajczyk po przegranym starciu z Francuzem Moise Kouame za swój los obwiniał... sędzię Anę Carvalho. 22-latek rzucał pod adresem kobiety seksistowskie komentarze i sugerował, że mecze tego typu sędziowane powinny być przez mężczyzn.

"Uważam, że tego typu mecze powinien sędziować mężczyzna. Dla kobiety jest to bardzo trudne, ponieważ tłum jest irytujący i trzeba mieć dużo odwagi, by mu się przeciwstawić" - stwierdził w wywiadzie dla magazynu "Clay".

Haniebne zachowanie Paragwajczyka w Paryżu. Organizatorzy turnieju Rolanda Garrosa wkroczyli do akcji

Wobec zachowania Paragwajczyka obojętnie nie przeszli organizatorzy paryskiej imprezy wielkoszlemowej, którzy zapowiedzieli, że tenisista odpowie za swoje zachowanie. W poniedziałek 1 czerwca dyrektor turnieju Amelie Mauresmo ogłosiła podczas konferencji prasowej, że Adolfo Daniel Vallejo ukarany został grzywną w wysokości 65 tys. euro, a więc około 275 tys. złotych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 22-latek w Paryżu zarobił 130 tys. euro (około 550,7 tys. złotych).

"To jest ewidentnie coś, co jest dla nas, dla turnieju, dla federacji, a nawet poza samym turniejem, nie do przyjęcia. Tego rodzaju język nie ma tu miejsca" - przekazała dziennikarzom była francuska tenisistka.

