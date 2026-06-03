Artur Gac, Interia: We wtorek około godz. 12 dotarły do mnie dwa rozbieżne sygnały. Najpierw, że jednak Maja Chwalińska nie odbędzie zajęć na korcie, a chwilę później zmieniony na powrót do planów. Ta dynamika wyniknęła tylko i wyłącznie ze względu na pogodę?

Maciej Ryszczuk, trener od przygotowania fizycznego i motorycznego: - Dokładnie tak, to było podyktowane dynamiczną sytuacją z pogodą. Gdybyśmy musieli długo czekać na poprawę warunków i moment, aż korty zostaną otwarte, wówczas nie miałoby sensu spędzać tyle godzin zamiast skupić się na regeneracji. A gdy tylko pogoda się poprawiła, to szybko zapadła decyzja, że Maja wychodzi poodbijać. Trwało to tylko z 30 minut, żeby złapała swój feeling.

Patrzę na zegarek i jeśli zaczęliście punktualnie o godzinie 12, to wykonaliście chyba sporo pracy.

- Właśnie tego wcale nie było tak dużo. Też sporo sobie porozmawialiśmy, Maja zrobiła rozgrzewkę, która była troszkę dłuższa. I generalnie trochę rozmowy, poodbijaliśmy z Mają we dwójkę w siatkówkę w ramach rozgrzewki, więc było dużo luzu i zabawy, a mniej czystej pracy. Tej stricte w siłowni wyszło może 20 minut i do tego około 30 minut na korcie.

Czyli, krótko mówiąc, lekki trening.

- Zdecydowanie tak. Maja już wiele ciężkich godzin spędziła na Rolandzie, a także na innych startach, więc dokładając nic byśmy nie ugrali, a moglibyśmy tylko zaszkodzić.

Wspominałeś o potrzebie wykonania badania USG. Ono już zostało zrobione?

- Nie, ponieważ to nie jest nagła sprawa. To jest rzecz, którą trzeba będzie zająć się po zakończeniu turnieju i powrocie do kraju. Na chwilę obecną nie jest to nic niecierpiącego zwłoki, więc po prostu mamy to w planach, tak jak przy większości tego typu urazach, że warto zrobić badanie obrazowe. Po to, by potwierdzić diagnostykę funkcjonalną, połączyć to i wtedy zaplanować dalsze kroki.

Bałem się, że to coś reakcyjnego na te problemy, które tutaj widzimy u Mai.

- U niej już od początku turnieju zaczęły odzywać się przywodziciele. I po prostu mamy w pamięci, że z tym walczymy w tym sensie, by na przyszłość, na ile to możliwe, było mniej tego typu problemów. Z dnia na dzień Maja daje radę, a stało się też tak, że w ostatnich dwóch-trzech dniach czuje się coraz lepiej.

Co jest najważniejsze w potrzebie tak szybkiej regeneracji, w rytmie dużego, wielkoszlemowego turnieju, przy tylu meczach?

- Najważniejszymi elementami regeneracji są: sen, zmniejszanie bodźców stresowych, dobre żywienie i typowy odpoczynek, a do tego odpowiednie bodźcowanie treningowe. Więc to jest główny szkielet, do którego dochodzą zabiegi fizykalne, manualna terapia oraz suplementacja. Jednak zawsze trzeba skupić się na podstawach. Czyli jak najmniej czasu spędzać na kortach treningowych, a dać sobie czas na odpoczynek dla głowy i ciała, do tego zrobić rzeczy które się lubi, w miarę starać się odłączyć od świata, związanego tylko z kortami i mieć trochę przyjemności z obecności na tym etapie turnieju.

Przypomina mi się rozmowa z Mają po drugim meczu z Elise Mertens, w którym przezwyciężała duże słabości. Wydaje mi się, że to mógł być kluczowy moment w przesuwaniu granic mentalnych. Zapytałem ją o to i przyznała, że gdyby to był turniej innej rangi, pewnie nie ryzykowałaby poważnej kontuzji, ale gdzie nie ryzykować, jeśli nie na Wielkim Szlemie.

- Zgadza się, a to też otwiera nowe drogi w przyszłości. Teraz wie, że w razie lekkich problemów zdrowotnych, czy typowo psychicznych, bo zmęczenie fizyczne jest z tym powiązane, może sobie pozwolić na to, by docisnąć i zobaczyć co z tego wyjdzie zamiast się poddawać czy załamywać. Więc myślę, że to też zrobiło dużo pozytywnej roboty na przyszłość. Czyli właśnie fakt, że mogła sobie pozwolić na dociśnięcie, przez co podłoga się podniosła i sufit też jest w innym miejscu niż był.

Czyli można powiedzieć, że w tym nowym mieszkaniu filigranowa Majka praktycznie sięga sufitu.

- Podłogę podnieśliśmy, teraz czas w następnym etapie przesunąć też sufit (uśmiech).

Czy fakt, że ciało Mai jest tak przetrzebione kontuzjami, musisz być jak chirurg i absolutnie z najwyższą precyzją dawkować jednostki treningowe, czy ona ma jakąś nadzwyczajną zdolność do tego, że organizm się odbudował i zasuwa z obciążeniami zbliżonymi lub na tym poziomie, co na przykład Iga Świątek?

- To chyba do końca tak nie działa. Właśnie Maja jest do tego dobrym przykładem, że to nie są jakieś niesamowite zdolności regeneracyjne. I celnie wspomniałeś o Idze, o której mówi się, że ma super zdolności do tego i tak dalej. To może być tylko po części prawda. Zresztą też miała kiedyś swoje urazy. Maja też miała dużo urazów w przyszłości. Myślę, że dziewczyny same zdają sobie sprawę, jak dobre planowanie, programowanie i zarządzanie obciążeniami oraz stresem i skupienie się na podstawach regeneracji wraz ze skupieniem się na jakości snu jest istotne właśnie dla regeneracji i możliwości życia w tourze na wysokim wyczynie sportowym przez dłuższy czas.

My Maję widzimy na korcie przede wszystkim jako wybitną czarodziejkę, zawodniczkę fantastycznie wyszkoloną, u niektórych wywołującą na powrót miłość do tenisa lub pierwszą miłość do tego sportu. A z punktu widzenia twojej profesji, co jest w Mai najbardziej wyróżniającego, co być może nawet na tobie robi wyrażenie?

- Ciężko ocenić. Na pewno nie jest tak, że Maja którąś cechą motoryczną dominuje nad innymi dziewczynami, jest waleczna i bardzo dobrze się porusza oraz jest bardzo wytrzymała. Myślę, że połączenie tych cech i jej wysokiego tenisowego IQ oraz umiejętności technicznych daje finalnie obecny efekt "wow". Maja od zawsze musiała walczyć w większości przypadków z dziewczynami silniejszymi, mocniej bijącymi, zabierającymi jej czas na reakcję. Moim zdaniem to wszystko sprawiło, że wykształtowała swój tenis. Plus mądre i odpowiednie prowadzenie w trenerstwie. Myślę, że to w połączeniu z jej zaciekłością, coraz lepszą wytrzymałością też powoduje, że na chwilę obecną jest w tym miejscu.

Maja oddaje w pełni twoje zasługi, również jej główny trener podkreśla ten aspekt. A jako podopieczna w pełni poddaje się temu, jaką tym masz wizję, czego wymagasz, jakie wprowadzasz jednostki i jak je dzielisz? Czy bardziej lubi porozmawiać, ma swoje sugestie, które ty wpasowujesz?

- Raczej poddaje się temu, ale jest też tak, że oprócz standardowych pomiarów zawsze pytam zawodniczki czy zawodników jak się czują, co uważają, czy na przykład w ostatnim meczu lub treningu coś nie grało, co im nie pasuje i tak dalej. Więc zawsze dostaję feedback typu, że na przykład czuła się ciężko czy wolna na nogach lub brakowało mocy czy cokolwiek. I dzięki temu jesteśmy w stanie razem wprowadzić konsensus treningowy. Jednak zazwyczaj Maja nie dyskutuje, tylko wykonuje, co zaplanowaliśmy.

Kiedyś mówiłeś mi, a było to po ostatnim zwycięstwie w finale Roland Garros, że Iga lubi podyskutować. I to jest coś, co je mocno różni?

- Tak, Iga rzeczywiście lubi podyskutować, mówimy oczywiście o moim obszarze pracy, ale nie przeciwstawia się temu, co ja chcę. Tylko czasami dyskutuje na tej zasadzie, że dopytuje. W sensie dlaczego tak, co dzięki temu osiągniemy i tak dalej. Czyli kwestia dociekliwości. Przy czym od tamtego czasu też jeszcze więcej nauczyliśmy się siebie, wie co chcemy osiągnąć, dlatego nie ma tylu dodatkowych pytań.

A co byś podpowiedział menedżerowi Mai, który w przypadku zwycięstwa w finale zapowiedział skok do Sekwany? Czy powinien już sprawdzać, czy poziom czystości jest utrzymany w stanie z igrzysk olimpijskich?

- Z tego, co mi się wydaje, poziom czystości nawet podczas igrzysk nie był jakiś wybitny. Więc co bym radził? Na pewno dwa razy się zastanowić, a później zapisać się na wizytę u dermatologa (śmiech).

Ale chyba niech skacze, skoro już powiedział.

- Ja nie namawiam, ani nie odradzam, to jest jego wybór i jego wyzwanie przy ewentualnym końcowym zwycięstwie.

Tyle mówimy w obszarze twojej aktywności o najdrobniejszych detalach, takich jak czas na regenerację, odrzucaniu bodźców, godzinach snu, itp... A jak ty się do tego wszystkiego stosujesz w swoim reżimie pracy? Tak jak zwykło się mawiać, że szewc chodzi bez butów, ty też ze swoim dekalogiem jesteś na bakier?

- Bardzo często tak jest, że nie mam czasu na wszystko, ale mam to pod względną kontrolą. To znaczy gdy zdarzało się już, że poczułem, iż coś ze mną się działo, to wycofywałem się z takiej pracy. Dlatego obecnie pracuję z tyloma sportowcami, na ile najefektywniej jestem sobie w stanie pozwolić. Oczywiście z Igą robię wszystko na 100 procent i tylko jak skończymy robotę i ode mnie nic nie potrzebuje, wtedy zazwyczaj wieczory lub poranki poświęcam na pracę z innymi zawodnikami. Czasami jeszcze dostanę jakiś feedback w ciągu dnia, na który w wolnym czasie odpisuję. A po drugie mam też swoich współpracowników, którzy czuwają na kolejnych etapach. Mam takie osoby w lekkoatletyce, czy przy innych tenisistach. To są ludzie, których znam, z którymi bardzo długo pracowałem. Ja często pełnię rolę przybijającego pieczątkę do tego, czy coś robimy w dany sposób, czy wprowadzamy najważniejsze zmiany.

Ilu obecnie, łącznie z Igą, masz sportowców, z którymi współpracujesz?

- W tenisie to są cztery osoby. Plus grupa płotkarska moja i Mikołaja Justyńskiego, która liczy około pięć-sześć osób.

W tenisie to są Iga, Maja...

- Troszeczkę dłużej niż z Mają pracuję też z Kasią Kawą. I jeszcze jedna osoba, którą na chwilę obecną wolałbym nie wspominać.

Z Polski czy zagranicy?

- Wolałbym na razie zostawić to dla siebie.

Rozmawiał Artur Gac

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Maja Chwalińska YOAN VALAT EPA

Iga Świątek CHRISTOPHE PETIT TESSON EPA





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