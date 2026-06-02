Kolejnym aktem popisów Mai Chwalińskiej na paryskich kortach była poniedziałkowa batalia z Diane Parry w 1/8 finału. 23-letniej reprezentantce Francji nie pomógł jednak nawet doping miejscowej publiczności. Górą była bowiem Polka. Maja Chwalińska pokonała swoją o rok młodszą rywalkę 6:3, 6:2, dzięki czemu ze stratą tylko jednego seta w całym turnieju zameldowała się w jego ćwierćfinale.

Tam czeka na nią bój z pochodzącą z Moskwy Anną Kalinską. Obie zawodniczki wybiegną na kort w środę o godzinie 11:00, rozpoczynając zmagania na głównej arenie paryskiego kompleksu.

Roland Garros. Maja Chwalińska zachwyca. Także organizatorów

Na popisy Mai Chwalińskiej w stolicy Francji reagują także sami organizatorzy Rolanda Garrosa, którzy we wtorek na swojej oficjalnej stronie internetowej przygotowali najciekawsze wątki statystyczne. Nie zabrakło w nich miejsca dla Polki, która została jedną z wyróżnionych postaci.

- A co powiecie na debut na Rolandzie Garrosie Polki Mai Chwalińskiej? Przebrnęła przez kwalifikacje, wygrywając wszystkie sześć rozegranych setów. Zanotowała bajgla w starciu ze złotą medalistką olimpijską Qinwen Zheng w swoim premierowym meczu na Rolandzie Garrosie (6:4, 6:0). Potem zaserwowała kolejnego bajgla w meczu z roztawioną z numerem 23 Elise Mertens (6:4, 6:0) w drugiej rundzie. Następnie pokonała w trzech setach byłą półfinalistkę Marię Sakkari (1:6, 6:3, 6:2) i ograła faworytkę miejscowej publiczności Diane Parry, by stać się szóstą kwalifikantką, która zdołała w tym wieku dotrzeć do ćwierćfinału Wielkiego Szlema - czytamy o historycznej drodze, jaką przebyła przez wielkoszlemową drabinkę Maja Chwalińska.

Ale organizatorzy zakładają, że możliwe jest jednak pójście o krok dalej i realizacja scenariusza, który zdaje się być czymś więcej, niż tylko sensacją. Zwłaszcza wobec przedturniejowych predykcji i oczekiwań.

- Kwalifikantka nigdy dotąd nie wygrała Rolanda Garrosa. Czy może to być Chwalińska? - pytają Francuzi.

Zanim jednak dywagacje na ten temat staną się naprawdę realne, kluczowy jest triumf w jutrzejszym ćwierćfinale. I na tym skupia się obecnie Maja Chwalińska, pnąca się przez drabinkę Rolanda Garrosa szczebel po szczeblu.

