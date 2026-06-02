Wskazali Chwalińską. Organizatorzy reagują ws. Polki. 1. taki przypadek
Piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu trwa w najlepsze. Polska tenisistka robi furorę na kortach Rolanda Garrosa, gdzie już znalazła się w gronie ośmiu najlepszych tenisistek. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Nawet sami organizatorzy imprezy w Paryżu wspomnieli już o możliwym scenariuszu, który w zasadzie wykracza poza znamiona sensacji. A zrobili to, reagując na kapitalne występy naszej 24-latki.
Kolejnym aktem popisów Mai Chwalińskiej na paryskich kortach była poniedziałkowa batalia z Diane Parry w 1/8 finału. 23-letniej reprezentantce Francji nie pomógł jednak nawet doping miejscowej publiczności. Górą była bowiem Polka. Maja Chwalińska pokonała swoją o rok młodszą rywalkę 6:3, 6:2, dzięki czemu ze stratą tylko jednego seta w całym turnieju zameldowała się w jego ćwierćfinale.
Tam czeka na nią bój z pochodzącą z Moskwy Anną Kalinską. Obie zawodniczki wybiegną na kort w środę o godzinie 11:00, rozpoczynając zmagania na głównej arenie paryskiego kompleksu.
Roland Garros. Maja Chwalińska zachwyca. Także organizatorów
Na popisy Mai Chwalińskiej w stolicy Francji reagują także sami organizatorzy Rolanda Garrosa, którzy we wtorek na swojej oficjalnej stronie internetowej przygotowali najciekawsze wątki statystyczne. Nie zabrakło w nich miejsca dla Polki, która została jedną z wyróżnionych postaci.
- A co powiecie na debut na Rolandzie Garrosie Polki Mai Chwalińskiej? Przebrnęła przez kwalifikacje, wygrywając wszystkie sześć rozegranych setów. Zanotowała bajgla w starciu ze złotą medalistką olimpijską Qinwen Zheng w swoim premierowym meczu na Rolandzie Garrosie (6:4, 6:0). Potem zaserwowała kolejnego bajgla w meczu z roztawioną z numerem 23 Elise Mertens (6:4, 6:0) w drugiej rundzie. Następnie pokonała w trzech setach byłą półfinalistkę Marię Sakkari (1:6, 6:3, 6:2) i ograła faworytkę miejscowej publiczności Diane Parry, by stać się szóstą kwalifikantką, która zdołała w tym wieku dotrzeć do ćwierćfinału Wielkiego Szlema - czytamy o historycznej drodze, jaką przebyła przez wielkoszlemową drabinkę Maja Chwalińska.
Ale organizatorzy zakładają, że możliwe jest jednak pójście o krok dalej i realizacja scenariusza, który zdaje się być czymś więcej, niż tylko sensacją. Zwłaszcza wobec przedturniejowych predykcji i oczekiwań.
- Kwalifikantka nigdy dotąd nie wygrała Rolanda Garrosa. Czy może to być Chwalińska? - pytają Francuzi.
Zanim jednak dywagacje na ten temat staną się naprawdę realne, kluczowy jest triumf w jutrzejszym ćwierćfinale. I na tym skupia się obecnie Maja Chwalińska, pnąca się przez drabinkę Rolanda Garrosa szczebel po szczeblu.