Wieści o Chwalińskiej po meczu. Mowa o cierpieniu. Polka ledwo zeszła z kortu

Kiedy Maja Chwalińska zaczynała walkę w kwalifikacjach Rolanda Garrosa, niewiele osób spodziewało się z pewnością, że Polka stanie się jedną z największych sensacji światowego tenisa w ostatnich latach. Po tym, jak pokonała kolejne faworytki i dotarła do wielkiego finału, ostatecznie musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej 3:6, 2:6. Tuż po zakończeniu spotkania kibice w piękny sposób podziękowali jej za to, co działo się w stolicy Francji.

Po tym, jak Polka udała się już do szatni, jej ostatni występ, jak i cała przygoda na kortach Rolanda Garrosa stały się głównymi tematami do dyskusji w studiu "Eurosportu". Paula Kania-Choduń zwróciła uwagę na fakt, że w ostatnim czasie Chwalińska była wystawiona na niesamowite zmęczenie, co wreszcie musiało dać o sobie znać.

- Profesjonalny tenis to jest bycie w cierpieniu. Niestety - albo stety, Maja poniosła skutki tego długiego grania, tych trzech tygodni w Paryżu. Musi wyjść też to zmęczenie całego organizmu. Moim zdaniem, tak wyglądało to na meczu, że fizycznie Polka była dobrze przygotowana - rozpoczęła Kania-Choduń.

- Ona naprawdę jeszcze wiele mogła, ale samo zmęczenie układu nerwowego - to, że czasami myliła się dosłownie minimalnie, to jest aspekt, o którym bardzo często się zapomina - dodała tenisistka.

Faktycznie, aspekt ficzyczny grał na korzyść Andriejewej. Rosjanka łącznie z finałem rozegrała "jedynie" 7 meczów na paryskich kortach (z Fioną Ferro, Mariną Bassols, Marie Bouzkovą, Jil Teichmann, Soraną Cirsteą, Martą Kostjuk i oczywiście Chwalińską).

Polka oprócz 7 meczów drabinki głównej musiała jeszcze rozegrać 3 spotkania w kwalifikacjach i mimo tego, że wszystkie udało jej się wygrać bez straty seta, to jednak spędziła w tym czasie na kortach 4,5 godziny.

Niewykluczone, że również podczas Wimbledonu Polka będzie musiała walczyć w kwalifikacjach. Środowisko Chwalińskiej już działa w temacie dzikiej karty dla zawodniczki, jednak mało prawdopodobne wydaje się, że Anglicy przychylą się do tej prośby.

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





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