Wiemy, kto w niebie czuwa nad Chwalińską. Wzruszona mama wskazała

Znaleźliście się państwo w takim położeniu, jakiego do niedawna nawet sobie nie wyobrażaliście.

Tomasz Chwaliński: - Tak, brak słów. Nawet nie wiadomo, jak skomentować. Nie wyobrażaliśmy sobie tego. Nawet ja w najśmielszym snach, że Maja w tym okresie zajdzie tak daleko. Tutaj, w Rolandzie... Kompletnie nie wyobrażaliśmy sobie.

Pani Marcelo, dłuższy urlop już załatwiony?

Marcela Chwalińska: - Tak, już jest załatwiony, tak że nie musisz się przejmować. Tak że z tego miejsca także dziękuję.

Dla pani to też było swego rodzaju wyzwanie, by w chorobie pojawić się w tym wietrznym "teatrze".

MC: Wiadomo, nie mogę krzyczeć, bo widzimy co się dzieje, ale psychicznie i w sobie bardzo to przeżywałam. I się udało, więc jest dobrze.

Czy zaskakuje państwa to, jak córka wytrzymuje taką rangę wyzwania?

TC: - To jest nowe pole, więc nie wiedzieliśmy, bo nigdy nie miała na takim dystansie tylu meczów pod rząd. Tak że zaskakuje na pewno, ale widocznie jest super przygotowana. To już do trenerów pytanie.

MC: - Fachowcy zrobili swoją pracę, widocznie zrobili ją bardzo dobrze.

Jak ją obserwowaliście dzisiaj, czy wczoraj wieczorem, to zauważaliście, że ranga meczu w jakimś stopniu ją zmienia?

TC: - Nie przerastało ją, nie było nic widać po niej, żadnego jakiegoś większego stresu. Pożartowaliśmy troszeczkę na śniadaniu. Ale wiadomo, była skupiona na meczu, jak zwykle przed każdym meczem. Jednak nie było widać nic innego, zachowywała się jak przed każdym innym spotkaniem.

Menedżer Piotr Szczypka powiedział, że tam u góry Maja musi mieć chyba kogoś, kto nad nią czuwa. Bo tu też chyba jakaś dodatkowa pomoc działa.

MC: - Jest na pewno babcia, czuwa nad nią.

Babcia, wierna kibicka?

MC: - Tak jest.

Macie państwo tutaj wprowadzony pewien rytuał, prawda?

TC: - A to prawda.

Codzienny?

- Owszem. Codziennie chodzimy sobie na pizzę. Mamy blisko hotelu, żeby nie robić sobie długiego spaceru. Tylko spokojnie sobie wieczorem wyjść, chwilę posiedzieć na powietrzu i zjeść właśnie pizzę lub pastę. Z reguły pizza. Po prostu chodzi o to, żeby tradycji stało się zadość. Taki trochę fetysz (śmiech).

Byle się tylko nie zdążyła przejeść.

MC: - Panie redaktorze, oni jedzą już trzeci tydzień (śmiech). Więc parę dni chyba jeszcze dadzą radę.

TC: - Mówię, to taki nasz rytuałek. Więc musi trwać do końca.

Rozmawiał w Paryżu Artur Gac

Maja Chwalińska CHOLEWINSKI MARCIN Newspix.pl

Maja Chwalińska Anne-Christine POUJOULAT AFP





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