Wielkie poruszenie. Aryna Sabalenka oficjalnie ogłasza ws. Roland Garros

Aryna Sabalenka ma za sobą słodko-gorzkie rozpoczęcie sezonu na mączce. Podczas turnieju w Madrycie, gdzie Białorusinka miała bronić wywalczonego przed rokiem tytułu, udało jej się dotrzeć jedynie do ćwierćfinału. Na tym etapie zmagań została ona sensacyjnie wyeliminowana przez znacznie mniej doświadczoną Hailey Baptiste. Amerykanka, choć przegrała pierwszego seta, zdołała wygrać dwie kolejne partie i ostatecznie pokonała rozstawioną z numerem pierwszym rywalkę 2:6, 6:2, 7:6(6).

Pochodząca z Mińska zawodniczka nie miała jednak zamiaru zbytnio przejmować się porażką w stolicy Hiszpanii i wkrótce potem zameldowała się w Rzymie, gdzie odbywa się obecnie turniej rangi WTA 1000. Dla wielu tenisistek impreza ta będzie ostatnim sprawdzianem przed drugim wielkoszlemowym turniejem tego sezonu - Roland Garros.

Aryna Sabalenka pokazała strój na turniej Roland Garros. Kibice zachwyceni

Zmagania we Włoszech liderka światowego rankingu kobiecego tenisa rozpocznie w czwartek od meczu z Barborą Krejcikovą. Jeszcze przed wyjściem na kort centralny 28-latka zdecydowała się ogłosić bardzo ważną nowinę. We współpracy z firmą Nike przygotowała ona wyjątkowy strój, w którym walczyć będzie o piąte wielkoszlemowe trofeum na paryskich kortach. Outfit ten Sabalenka zaprezentowała w mediach społecznościowych.

Tenisistka postawiła na czerwoną kreację, na wierzchu której znalazł się czarny materiał z siateczki. Dzięki temu zabiegowi przy każdym ruchu tenisistki jej strój będzie prezentował się zupełnie inaczej.

"Mój super kostium na Roland Garros" - pochwaliła się na Instagramie.

Na reakcję kibiców Sabalenka wcale nie musiała czekać. Pod wpisem od razu zaroiło się od komentarzy. "Jesteśmy zafascynowani", "Uwielbiam to", "Olśniewający strój", "Cudowny", "Jest prześliczny" - zachwycali się.

