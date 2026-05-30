Wielki wyczyn Chwalińskiej, tuż po meczu dodatkowa nagroda. Awans pewny

Kapitalnie na kortach Rolanda Garrosa radzi sobie w tym roku Maja Chwalińska. Polka nie dość, że pierwszy raz w karierze przeszła eliminacje i zameldowała się w głównej drabince wielkoszlemowego turnieju, to jeszcze zaliczyła pierwsze w karierze wygrane. W 1. rundzie poradziła sobie z Qinwen Zheng, natomiast w 2. ograła Elise Mertens.

Z tego względu już była pewna awansu do TOP100 rankingu WTA. Przed rozpoczęciem zmagań w stolicy Francji w tym zestawieniu klasyfikowana była na 114. miejscu. Już jednak wyglądało to zdecydowanie lepiej. A do tego naszedł mecz z Marią Sakkari, który mógł zmienić jeszcze więcej.

Greczynka rozpoczęła dobrze i zwyciężyła pierwszego seta. Z czasem kontrolę nad wydarzeniami na korcie przejęła nasza zawodniczka. Triumfowała w drugiej partii 6:3, a jeszcze lepiej poradziła sobie w trzeciej, bowiem okazała się lepsza 6:2. Dzięki temu zameldowała się w 1/8 finału. A to oznacza także kolejny spory awans w rankingu.

Chwalińska z gigantycznym awansem. A to nie koniec

Wygrana z byłą 3. rakietą świata zapewniła jej kolejne 110 rankingowych punktów (za 3. rundę jest ich 130, a za 4. 240). Dzięki temu w nieoficjalnym rankingu "na żywo" znajduje się już na 75. miejscu. A to nie koniec. O ćwierćfinał turnieju wielkoszlemowego w Paryżu zmierzy się z lepszą spotkania Amanda Anisimova - Diane Parry.

W przypadku wygranej w kolejnym meczu 24-latka może zameldować się nawet w TOP50 rankingu. Co ciekawe, jest ona już pewna miejsca w drabince kolejnego turnieju wielkiego szlema - nowojorskiego US Open (30 sierpnia - 13 września). Poza Chwalińską w grze z Polek pozostaje jeszcze wspomniana już Iga Świątek.

