Wielki triumf Chwalińskiej. Już wpisali ją na listę. Czekali na to 6 lat

Trwa niesamowita przygoda Mai Chwalińskiej z Rolandem Garrosem 2026. Jasne jest już, że zajdzie na nim najdalej ze wszystkich Polek, w środę czeka ją ćwierćfinał, ale z pewnością 24-latka patrzy przede wszystkim na siebie i nie porównuje się z innymi. Trudno uciec od różnych ciekawostek, a dwie kolejne zaserwowała Opta, zrobiła to zaraz po ostatniej wymianie zwycięskiej rywalizacji z Francuzką Diane Perry (6:3, 6:2).

Zawodniczka urodzona w Dąbrowie Górniczej została czwartą tenisistką z naszego kraju, która w trwającej od 1968 roku erze open dotarła do najlepszej ósemki singlowego turnieju wielkoszlemowego. Wcześniej dokonały tego Agnieszka Radwańska (12 razy, zaczęła na Australian Open 2008), Iga Świątek (czternastokrotnie, pierwszy raz na French Open 2020) i Magda Linette (tylko w Melbourne w 2023 r.).

Maja Chwalińska "czwórką" i "szóstką". Ciekawostki po meczu Roland-Garros z Parry

Podano jeszcze bardziej "światową" statystykę. Chwalińska została szóstą zawodniczką w Rolandzie Garrosie w XXI wieku, która zaczynając od kwalifikacji dotarła do 1/4 finału. Wcześniej takiej sztuki dokonały Węgierka Petra Mandula (2001), Hiszpanka Carla Suarez Navarro (2008), Kazaszka rosyjskiego pochodzenia Jarosława Szwedowa (2012), Włoszka Martina Trevisan i Argentynka ukraińskiego pochodzenia Nadia Podoroska (obie 2020). Tylko ostatnia z wymienionych awansowała do półfinału. Co ciekawe, i Trevisan, i Podoroska odpadły z rąk zmierzającej po swój pierwszy Szlem Świątek.

Oznacza to, że czekanie na kwalifikantkę w czołowej ósemce trwało aż sześć lat. Niecałych, bo tamta edycja była rozgrywana we wrześniu i październiku z uwagi na pandemię.

Mimo wszystko French Open i tak jest dość "przyjazne" dla kwalifikantek, bo od 2000 roku w TOP8 było ich zaledwie siedem (dodajemy Martę Marrero), czyli dokładnie tyle samo, ile w tym samym czasie w Wimbledonie, AO i US Open razem wziętych.

Maja Chwalińska

Martina Trevisan

Nadia Podoroska





