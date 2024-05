Tegoroczny Roland Garros zbliża się wielkimi krokami. Trwają właśnie kwalifikacje do głównego turnieju, a start pierwszej rundy jest zaplanowany na 26 maja. Wśród głównych faworytem do zwycięstwa w kategorii WTA wymienia się, co oczywiste, Igę Świątek, ale także Arynę Sabalenkę czy Jelenę Rybakinę.

Co do trzeciej z wymienionych, w ostatnim czasie panował spory niepokój. Jelena Rybakina z powodu choroby musiała bowiem wycofać się z turnieju WTA 1000 w Rzymie. Wszystko wskazuje jednak na to, że Kazaszka, która plasuje się na 4. miejscu rankingu WTA, wróciła już do pełni sił i jest gotowa rywalizować na paryskich kortach.

Jelena Rybakina spotka się z Aryną Sabalenką na paryskich kortach

Pierwsza sesja treningowa wielkiej rywalki Igi Świątek w Paryżu została zapowiedziana. Odbędzie się ona w środę 22 maja o godzinie 15:00. Na korcie Kazaszka spotka się z wyjątkową rywalką, bo z Aryną Sabalenką - finalistką dwóch poprzednich turniejów WTA 1000 w Madrycie i w Rzymie.

Nie ulega wątpliwości, że z Jeleną Rybakiną w stawce tegoroczny Roland Garros będzie o wiele bardziej emocjonujący. Jeśli Iga Świątek chce wygrywać wielkie turnieje, musi liczyć się z rywalizacją z najlepszymi zawodniczkami na świecie, a Kazaszka bez wątpienia do takowych należy.

Jelena Rybakina jest zresztą jedną z nielicznych zawodniczek, z którymi Iga Świątek mierzyła się więcej niż raz i ma z nimi ujemny bilans spotkań. Na sześć pojedynków z Polką Kazaszka wygrywała aż czterokrotnie. Inną rywalką, która wyjątkowo nie sprzyja Świątek, jest imienniczka Rybakiny, Jelena Ostapenko. W tej rywalizacji bilans jest wręcz niewiarygodny i wynosi 4:0 na korzyść Łotyszki.

Rybakina w swojej dotychczasowej karierze wygrała jeden turniej wielkoszlemowy - był to Wimbledon w 2022 roku. Na Rolandzie Garrosie natomiast swój najlepszy wynik osiągnęła rok wcześniej - wówczas udało jej się awansować do ćwierćfinału. Do tej pory paryskie korty nie sprzyjały Kazaszcie. Możliwe, że tym razem bogatsza o tenisowe doświadczenie zdoła wykręcić swoją "życiówkę".

Jelena Rybakina / AFP

Jelena Rybakina / AFP