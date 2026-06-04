Piękny sen Mai Chwalińskiej jeszcze się nie kończy. Polka sensacyjnie dotarła do półfinału Roland Garros. W środę rozprawiła się z Anną Kalinską 7:6 (3), 6:3. Wcześniej ogrywała Diane Parry, Marię Sakkari, Elise Mertens i mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng.

O finał French Open urodzona w Miechowie zawodniczka miała walczyć z Aryną Sabalenką. Miała, ponieważ Białorusinka w iście niewytłumaczalnych okolicznościach przegrała z Dianą Sznajder, mimo że prowadziła już 6:3, 4:1.

Kafielnikow nie ma wątpliwości, kto awansuje do finału

Nagle gra pierwszej rakiety świata kompletnie się załamała. Od stanu 6:3, 5:3, kiedy miała jeszcze wszystkie karty po swojej stronie, przegrała... dziesięć gemów z rzędu. W decydującym secie Sznajder wygrała 6:0 i zameldowała się w półfinale French Open.

W ten sposób Chwalińska zmierzy się z kolejną Rosjanką. Nawet największy tenisowy mędrzec nie wytypowałby takiego półfinału Wielkiego Szlema w Paryżu. A jednak. Patrząc na to, kogo po swojej części drabinki pokonywała Polka, wygłaszanie jakichkolwiek werdyktów i przekonań nt. wyniku najbliższego spotkania wydaje się kompletnie nieuzasadnione. Skoro potrafiła ograć Zheng czy Sakkari, to dlaczego miałaby nie poradzić sobie ze Sznajder?

Zupełnie innego zdania jest Jewgienij Kafielnikow. Były lider rankingu ATP jest przekonany, że nasza reprezentantka w pojedynku z jego rodaczką nie ma szans na triumf. - Sznajder była bardzo miłą niespodzianką w meczu z Sabalenką. Rosyjski finał? Wszystko w rękach Mirry Andriejewej - powiedział w wywiadzie dla Sport24.ru, co już było mocno lekceważące względem Mai Chwalińskiej.

Ale na tym się nie skończyło. - Sznajder na pewno poradzi sobie w półfinale. Nie mam co do tego wątpliwości; nie trzeba nawet być wróżbitą. Czy jest faworytką wśród kobiet? Paradoksalnie, nie zdziwiłbym się, gdyby Diana Sznajder, biorąc pod uwagę jej grę, wygrała Rolanda Garrosa - podsumował z jeszcze większą dozą szydery.

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Diana Sznajder Piero Cruciatti / AFP AFP

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP





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