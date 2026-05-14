Usłyszał o pomyśle Sabalenki i musiał zareagować. "To się nie wydarzy"

W Rzymie trwa obecnie turniej Internazionali BNL d'Italia, który dla wielu zawodniczek i zawodników jest ostatnim sprawdzianem przed drugim w tym sezonie wielkoszlemowym turniejem, Roland Garros. Na krótko przed imprezą w stolicy Francji głos zabrała liderka światowego rankingu kobiecego tenisa, Aryna Sabalenka, która zapowiedziała, że jest gotowa zbojkotować imprezy zaliczane do Wielkiego Szlema, jeśli władze i organizatorzy nie zdecydują się na lepszy podział dochodów. Przypomnijmy, że w tym roku Roland Garros podniósł pulę nagród o 9,5 procent, jednak tenisiści i tenisistki wciąż nie są usatysfakcjonowani - ich celem jest bowiem, aby gracze mieli swój udział również w ogromnych przychodach, które generują Australian Open, Roland Garros, Wimbledon i US Open.

"To my tworzymy show. Bez nas nie byłoby turniejów, bez nas nie byłoby rozrywki. Uważam, że zasługujemy na lepsze wynagrodzenie. (...) W pewnym momencie trzeba będzie zbojkotować turniej, jeśli to jedyne rozwiązanie, aby bronić naszych praw. Jeśli dojdzie do bojkotu, uważam, że my, zawodniczki, możemy się zjednoczyć, ponieważ niektóre aspekty turniejów Wielkiego Szlema są dla nas naprawdę niesprawiedliwe" - mówiła Sabalenka podczas jednej z konferencji prasowych przy okazji turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie.

Aryna Sabalenka grozi bojkotem. Andy Roddick wprost: "To byłoby absurdalnie głupie"

Teraz do słów czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej odniósł się Andy Roddick. Legendarny tenisista i triumfator US Open 2003 w swoim podcaście "Served with Andy Roddick" przyznał, że zbojkotowanie takich imprez jak Roland Garros i Wimbledon nie byłoby dobrym posunięciem ze strony graczy.

"To nie będzie French Open, to byłoby absurdalnie głupie. Nie, to się nie wydarzy. Nie zbojkotujesz Wimbledonu, bo do US Open zostało sześć tygodni. Potrzebujesz przestrzeni do negocjacji po drastycznym działaniu" - stwierdził.

Zdaniem Amerykanina najlepszym rozwiązaniem, jeśli oczywiście bojkot miałby dojść do skutku, byłoby zrezygnowanie z udziału w US Open i Australian Open ze względu na daty tych imprez. Jak podkreślił, tenisiści i tenisistki mogliby wówczas zrezygnować z takiego turnieju bez obaw o to, że ominą także kolejną imprezę tej rangi, jeśli negocjacje z władzami się przedłużą.

