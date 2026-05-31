Ukrainki wyeliminowane z Roland Garros. Bolesny koniec. Jednak nie będzie ćwierćfinału

Zawodniczki reprezentujące Ukrainę zgarnęły w tym sezonie dwa najważniejsze tytuły na mączce w turniejach podprowadzających podczas Roland Garros. W Madrycie najlepsza okazała się Marta Kostiuk, a w Rzymie - Elina Switolina. Tych sukcesów było znacznie więcej. Mowa choćby o drużynowych rozgrywkach BJK Cup czy też turniejach niższej rangi, ale również pod egidą WTA. Tam z dobrej strony pokazały się m.in. Dajana Jastremska czy Anhelina Kalinina.

Dziś okazało się, że będziemy mieli ukraiński ćwierćfinał w singlu pań podczas wielkoszlemowej imprezy w Paryżu. Triumfatorki WTA 1000 z rozgrywek w Hiszpanii i Włoszech zmierzą się w bezpośrednim starciu o najlepszą "4". Kostiuk, po zwycięstwie z Igą Świątek, ma już na swoim koncie bilans 16-0 w tym roku na mączce. Switolina też zbudowała pokaźną passę - 10 wygranych meczów z rzędu. We wtorek któraś z nich będzie musiała się pogodzić z końcem marzeń o tytule w Roland Garros 2026.

W niedzielę ta szansa uciekła innym Ukrainkom - właśnie wspominanym wcześniej Jastremskiej i Kalininie. One rywalizowały dziś o ćwierćfinał debla. Zadanie wydawało się niezwykle trudne, bowiem po drugiej stronie siatki znalazły się finalistki sprzed roku - rozstawione z "2" Anna Danilina i Aleksandra Krunic. Eliminacja jednej z par nastąpiła po dokładnie 90 minutach gry.

Roland Garros: Kolejne rozstrzygnięcie w grze podwójnej

Mecz rozpoczął się pozytywnie dla Ukrainek. W pewnym momencie prowadziły nawet 3:1, po wykorzystaniu trzeciego break pointa. W następnych minutach festiwal przełamań trwał. Od stanu 4:2 dla dla Dajany i Anheliny, rywalki zainaugurowały powrót do walki o zwycięstwo w secie. Turniejowe "2" nie tylko odrobiły stratę, ale po dziewiątym rozdaniu znalazły się nawet na prowadzeniu z przełamaniem - i to mimo tego, że Jastremska oraz Kalinina miały wynik 40-15 przy swoim serwisie. Finalistki sprzed roku dorzuciły potem czwarte "oczko" z rzędu, dzięki czemu zwyciężyły w premierowej odsłonie 6:4.

Druga część pojedynku mogła się zacząć dobrze z perspektywy Ukrainek, posiadały dwie piłki z rzędu na 2:0. Doszło jednak do zwrotu akcji i kilka minut później zrobiło się 3:1 dla Daniliny i Krunic. Reprezentantki naszych wschodnich sąsiadów doprowadziły do remisu. Potem obserwowaliśmy festiwal przełamań, który dobiegł końca w dziesiątym gemie, gdy turniejowe "2" podawały po awans do ćwierćfinału. Po 90 minutach Anna i Aleksandra mogły się cieszyć ze zwycięstwa 6:4, 6:4. Tym samym Kalinina oraz Jastremska kończą swoją przygodę z tegoroczną imprezą w Paryżu.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca.

