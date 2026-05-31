Ukrainki wyeliminowane z Roland Garros. Bolesny koniec. Jednak nie będzie ćwierćfinału

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Reprezentantki Ukrainy spisują się kapitalnie podczas tegorocznego sezonu na mączce. Najpierw zapewniły sobie awans do finałów BJK Cup, grając na korcie ziemnych w Gliwicach, a później sięgały po laury w turniejach rangi WTA. Forma przełożyła się na znakomite występy podczas Roland Garros. Elina Switolina i Marta Kostiuk zagwarantowały dziś bezpośrednie starcie dwóch zawodniczek z tego kraju o półfinał w singlu. Gdy one celebrowały swój sukces, nieopodal doszło do eliminacji dwóch Ukrainek ze zmagań w Paryżu.

Anhelina Kalinina została wyeliminowana z Roland Garros 2026
Anhelina Kalinina została wyeliminowana z Roland Garros 2026TIZIANA FABI / AFPAFP

Zawodniczki reprezentujące Ukrainę zgarnęły w tym sezonie dwa najważniejsze tytuły na mączce w turniejach podprowadzających podczas Roland Garros. W Madrycie najlepsza okazała się Marta Kostiuk, a w Rzymie - Elina Switolina. Tych sukcesów było znacznie więcej. Mowa choćby o drużynowych rozgrywkach BJK Cup czy też turniejach niższej rangi, ale również pod egidą WTA. Tam z dobrej strony pokazały się m.in. Dajana Jastremska czy Anhelina Kalinina.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Igę Świątek wzięło na totalną szczerość. Takich słów jeszcze nie słyszeliśmy

Artur Gac
Artur Gac

Dziś okazało się, że będziemy mieli ukraiński ćwierćfinał w singlu pań podczas wielkoszlemowej imprezy w Paryżu. Triumfatorki WTA 1000 z rozgrywek w Hiszpanii i Włoszech zmierzą się w bezpośrednim starciu o najlepszą "4". Kostiuk, po zwycięstwie z Igą Świątek, ma już na swoim koncie bilans 16-0 w tym roku na mączce. Switolina też zbudowała pokaźną passę - 10 wygranych meczów z rzędu. We wtorek któraś z nich będzie musiała się pogodzić z końcem marzeń o tytule w Roland Garros 2026.

W niedzielę ta szansa uciekła innym Ukrainkom - właśnie wspominanym wcześniej Jastremskiej i Kalininie. One rywalizowały dziś o ćwierćfinał debla. Zadanie wydawało się niezwykle trudne, bowiem po drugiej stronie siatki znalazły się finalistki sprzed roku - rozstawione z "2" Anna Danilina i Aleksandra Krunic. Eliminacja jednej z par nastąpiła po dokładnie 90 minutach gry.

Zobacz również:

Tym razem Idze Świątek nie dane była zagrać w Paryżu w sesji wieczornej. Aryna Sabalenka o kolejny awans powalczy po zmroku
Roland Garros

Świątek z gorącą prośbą do organizatorów. Dostała zgodę. Nagle całkowity zwrot

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Roland Garros: Kolejne rozstrzygnięcie w grze podwójnej

Mecz rozpoczął się pozytywnie dla Ukrainek. W pewnym momencie prowadziły nawet 3:1, po wykorzystaniu trzeciego break pointa. W następnych minutach festiwal przełamań trwał. Od stanu 4:2 dla dla Dajany i Anheliny, rywalki zainaugurowały powrót do walki o zwycięstwo w secie. Turniejowe "2" nie tylko odrobiły stratę, ale po dziewiątym rozdaniu znalazły się nawet na prowadzeniu z przełamaniem - i to mimo tego, że Jastremska oraz Kalinina miały wynik 40-15 przy swoim serwisie. Finalistki sprzed roku dorzuciły potem czwarte "oczko" z rzędu, dzięki czemu zwyciężyły w premierowej odsłonie 6:4.

Zobacz również:

Naomi Osaka wywalczyła awans do czwartej rundy Roland Garros, ogromna radość Tomasza Wiktorowskiego
Tenis

Sabalenka czekała, thriller Osaki. 178 minut i taka reakcja Wiktorowskiego

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

Druga część pojedynku mogła się zacząć dobrze z perspektywy Ukrainek, posiadały dwie piłki z rzędu na 2:0. Doszło jednak do zwrotu akcji i kilka minut później zrobiło się 3:1 dla Daniliny i Krunic. Reprezentantki naszych wschodnich sąsiadów doprowadziły do remisu. Potem obserwowaliśmy festiwal przełamań, który dobiegł końca w dziesiątym gemie, gdy turniejowe "2" podawały po awans do ćwierćfinału. Po 90 minutach Anna i Aleksandra mogły się cieszyć ze zwycięstwa 6:4, 6:4. Tym samym Kalinina oraz Jastremska kończą swoją przygodę z tegoroczną imprezą w Paryżu.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Świątek ogłasza po porażce, wielkie zmiany w sztabie. Będzie nowy trener

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
tenisistka w ciemnej koszulce i białej opasce na głowie wykonuje dynamiczne uderzenie forhendowe niebieską rakietą, skupiając wzrok na lecącej piłce
Marta KostiukCHENG MINAFP
Dajana Jastremska
Dajana JastremskaSEVERIN AICHBAUER / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFPAFP
Młoda kobieta w opasce na głowie, ubrana na sportowo, trzyma rakietę tenisową przy twarzy i wydaje się być skupiona lub zamyślona podczas meczu.
Anhelina KalininaTIZIANA FABI AFP


Casper Ruud - Karen Khachanov. Skrót meczuPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja