Ukrainka w centrum burzy, tak potraktowała rywalkę na Roland Garros. Klasy nie kupisz

Wygrana w Reuen, tytuł w Madrycie, a teraz 1/8 finału Roland Garros. Ostatnie tygodnie zdecydowanie należały do Marty Kostiuk, która w maju wspięła się na najwyższą w karierze, bo 15. pozycję w rankingu WTA. A wkrótce może być jeszcze wyżej, bo w zestawieniu Live jest już na 13. miejscu.

To właśnie Ukrainka będzie rywalką Igi Świątek w 1/8 finału na Roland Garros. I zdaniem wielu ekspertów może wreszcie przełamać złą passę w kwestii występów przeciwko Polce. U bukmacherów wyraźną faworytką pozostaje jednak Raszynianka.

Marta Kostiuk zaskoczyła rywalkę. Sceny na Roland Garros

Mecz 3. rundy z Viktoriją Golubic Ukrainka stosunkowo szybko rozstrzygnęła na swoją korzyść. Wiele mówiło się jednak o jednej z jej akcji, która w opinii części kibiców była brakiem szacunku wobec rywalki. Nagranie najlepiej ukazuje, jak Kostiuk potraktowała Szwajcarkę.

15. rakieta świata stanęła w polu serwisowym i wyrzuciła piłeczkę do góry, ale zawahała się i nie posłała jej na drugą stronę siatki. Po chwili powtórzyła manewr, co mogło zacząć wywoływać pewną irytację u przeciwniczki. Nagle zdecydowała się na nietuzinkowe zagranie, serwis od dołu, niemal z biodra. Na to Szwajcarka nie była gotowa.

Burza po zachowaniu Ukrainki. Kibice oburzeni jej zagraniem

Return Golubic wylądował na aucie, a punkt do swojego konta dopisała Kostiuk. Nagranie z akcji odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych i wywołało burzę. Niektórzy chwalili tenisistkę za technikę i pomysł. Inny postrzegali to za brak szacunku i zachowanie niegodne Roland Garros. "Klasy nie kupisz" - chciałoby się powiedzieć. Z tym że część użyłaby zwrotu w pozytywnym, a część negatywnym znaczeniu.

Nigdy bym nie przypuszczał, że doczekam się takich nieetycznych zagrywek w tenisie; co powstrzymuje świat tenisa przed zabronieniem takich zagrań? ; co to było, co za tani chwyt; Nie gram w tenisa, ale to wygląda na zagranie nie w porządku

Marta Kostiuk zmierzy się z Igą Świątek w ramach 1/8 finału Roland Garros w niedzielę 31 maja. Będzie to ich czwarty pojedynek w historii. W przeszłości Raszynianka wygrała trzykrotnie, a jedno zwycięstwo zapewnił jej walkower.

