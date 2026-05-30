Ukrainka w centrum burzy, tak potraktowała rywalkę na Roland Garros. Klasy nie kupisz

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Aktualizacja

Marta Kostiuk będzie rywalką Igi Świątek w 1/8 finału Roland Garros. Ukraince jeszcze nigdy nie udało się z nią wygrać, ale obecnie jest w znakomitej formie. Jej próbkę dała w poprzednim spotkaniu z Viktoriją Golubic. Obrazki z jednej z akcji obiegły media społecznościowe i wywołały sporą dyskusję wokół Kostiuk. Dość powiedzieć, że ze względu na to, jak potraktowała rywalkę, znalazła się w centrum burzy.

article cover
Viktorija Golubic i Marta KostiukALAIN JOCARD / AFP / SIPAUSA/NEWSPIX.PLAFP

Wygrana w Reuen, tytuł w Madrycie, a teraz 1/8 finału Roland Garros. Ostatnie tygodnie zdecydowanie należały do Marty Kostiuk, która w maju wspięła się na najwyższą w karierze, bo 15. pozycję w rankingu WTA. A wkrótce może być jeszcze wyżej, bo w zestawieniu Live jest już na 13. miejscu. 

To właśnie Ukrainka będzie rywalką Igi Świątek w 1/8 finału na Roland Garros. I zdaniem wielu ekspertów może wreszcie przełamać złą passę w kwestii występów przeciwko Polce. U bukmacherów wyraźną faworytką pozostaje jednak Raszynianka.

Polka podbija Paryż. Przeżyła traumę w hotelu. "Jedzenie przez drzwi"

Marta Kostiuk zaskoczyła rywalkę. Sceny na Roland Garros

Mecz 3. rundy z Viktoriją Golubic Ukrainka stosunkowo szybko rozstrzygnęła na swoją korzyść. Wiele mówiło się jednak o jednej z jej akcji, która w opinii części kibiców była brakiem szacunku wobec rywalki. Nagranie najlepiej ukazuje, jak Kostiuk potraktowała Szwajcarkę.

Zobacz również:

Czy Rafael Jodar odepchnął dziewczynkę do podawania piłek? (Źródło: AFP/x.com/Eurosport_PL)
Roland Garros

Co się wydarzyło na korcie w Paryżu? Hiszpan wszystkiemu zaprzecza. W sieci wrze

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

15. rakieta świata stanęła w polu serwisowym i wyrzuciła piłeczkę do góry, ale zawahała się i nie posłała jej na drugą stronę siatki. Po chwili powtórzyła manewr, co mogło zacząć wywoływać pewną irytację u przeciwniczki. Nagle zdecydowała się na nietuzinkowe zagranie, serwis od dołu, niemal z biodra. Na to Szwajcarka nie była gotowa.

Burza po zachowaniu Ukrainki. Kibice oburzeni jej zagraniem

Return Golubic wylądował na aucie, a punkt do swojego konta dopisała Kostiuk. Nagranie z akcji odbiło się szerokim echem w mediach społecznościowych i wywołało burzę. Niektórzy chwalili tenisistkę za technikę i pomysł. Inny postrzegali to za brak szacunku i zachowanie niegodne Roland Garros. "Klasy nie kupisz" - chciałoby się powiedzieć. Z tym że część użyłaby zwrotu w pozytywnym, a część negatywnym znaczeniu.

Nigdy bym nie przypuszczał, że doczekam się takich nieetycznych zagrywek w tenisie; co powstrzymuje świat tenisa przed zabronieniem takich zagrań? ; co to było, co za tani chwyt; Nie gram w tenisa, ale to wygląda na zagranie nie w porządku
burzyli się kibice w komentarzach.

Marta Kostiuk zmierzy się z Igą Świątek w ramach 1/8 finału Roland Garros w niedzielę 31 maja. Będzie to ich czwarty pojedynek w historii. W przeszłości Raszynianka wygrała trzykrotnie, a jedno zwycięstwo zapewnił jej walkower.

Zobacz również:

Maja Chwalińska i trener Jaroslav Machovsky
Roland Garros

Wzruszony trener Chwalińskiej powiedział w emocjach prawdę. Łzy w oczach

Artur Gac
Artur Gac
Tenisistka w białym stroju wykonuje uderzenie rakietą do nadlatującej piłki w trakcie meczu na korcie ziemnym.
Marta KostiukYOAN VALAT EPA
Zawodniczka w sportowej koszulce i czapce z daszkiem koncentruje się na odbiciu nadlatującej piłki tenisowej, trzymając rakietę w wyciągniętej ręce.
Viktorija GolubicALAIN JOCARDAFP


Andrey Rublev - Nikoloz Basilashvili. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja