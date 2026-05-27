Ukrainka naprawdę to pokazała. Nagle wymieniła Polskę. Olbrzymia burza na Roland Garros

Zgodnie z układem drabinki w pierwszej rundzie Roland Garros Ołeksandra Olijnykowa trafiła na Jelenę Pridankinę, która udział w Wielkim Szlemie w Paryżu wywalczyła dzięki trzem wygranym w kwalifikacjach. Spotkanie Ukrainki i Rosjanki odbyło się we wtorkowe popołudnie.

Potrwało godzinę i 36 minut, choć w tym czasie kwalifikantka zdołała ugrać zaledwie trzy gemy. Olijnykowa bardzo pewnie triumfowała 6:1, 6:2, dzięki czemu awansowała do następnego etapu turnieju.

Oto co Ukrainka pokazała po meczu na Roland Garros. Potem uderzyła: To zwolennicy Putina"

Zaraz po zakończeniu pojedynku 25-latka wzięła ukraińską flagę i z dumą maszerowała po korcie. Nie pierwszy raz pokazała swoje olbrzymie przywiązanie do narodowych barw. Co więcej, Ołeksandra Olijnykowa przy każdej możliwej okazji stara się zwrócić uwagę całego świata na trwającą wojnę oraz potępiać zbrodnicze działania Rosji.

Nie inaczej było podczas konferencji prasowej po starciu z Pridankiną na Roland Garros. W pewnym momencie Ukrainka wyjęła telefon i pokazała zdjęcie zbombardowanych kortów w jej kraju. - Są to korty, na których spędziłam dzieciństwo. Trenowałam tam przez wiele lat. I kiedy to zobaczyłam… to ogromna część moich wspomnień z dzieciństwa. Kiedy widzę coś takiego, bardzo mnie boli, to jest coś tak bolesnego - mówiła. Do ataku na obiekt miało dojść zaledwie kilka dni wcześniej.

- Możecie zobaczyć, co dzieje się z kortami tenisowymi na Ukrainie. Wielu naszych sportowców poszło na wojnę, aby bronić Ukrainy - i zginęli. Niektórzy jako cywile we własnym domu - podkreślała.

Olijnykowa skrytykowała również rosyjskich zawodników. - Gracze są częścią propagandy. Milczą i w ten sposób wspierają reżim. Dają reżimowi swoją zgodę. Wielu graczy aktywnie uczestniczy w propagandzie. Poprzez swoją aktywność w mediach społecznościowych, poprzez udział w turnieju Gazpromu: są aktywnymi zwolennikami Putina - grzmiała, zarzucając im bierność i brak sprzeciwu wobec wojny.

25-latka wiele mówiła o "normalizacji agresji na Ukrainę" oraz o zamiataniu tego tematu pod dywan w tourze: - Ta cisza jest dla mnie bardzo poruszająca.

Rozwiń

Odnosiła się również do powrotu rosyjskiej flagi w niektórych dyscyplinach. - Ta flaga to symbol terroru. W kontekście współczesnym użycie czegoś takiego jest tym samym, co użycie, nie wiem, swastyki. Chodźmy do sądu ze swastyką. To jest absolutnie to samo - tłumaczyła.

- Świat zapomina, kim tak naprawdę są Rosjanie. Rosyjska propaganda dotyczy Niemców, Estoni, Polski, Łotwy czy Litwy (...) Chcę pomóc swojemu krajowi. Chcę wykorzystać okazję, żeby przemówić - zaznaczała.

W drugiej rundzie Roland Garros Ołeksandra Olijnykowa zmierzy się z Kimberly Birrell.

Ołeksandra Olijnykowa Marcin Golba AFP

Ołeksandra Olijnykowa FLAVIU BUBOI AFP





Norwegia - Dania. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport