Ujawnili nagranie sprzed 12 lat. Tak wtedy wyglądała Maja Chwalińska

Sukcesu takiego formatu nie spodziewał się chyba nikt. Maja Chwalińska w Paryżu pisze historię nie tylko polskiego tenisa, ale całego sportu. Po przejściu kwalifikacji nasza zawodniczka ograła kolejno Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari, Diane Parry i Annę Kalinską.

Dzięki temu pierwszy raz w karierze awansowała do półfinału wielkoszlemowego turnieju. Już teraz wiemy, że Chwalińska wskoczy do pierwszej trzydziestki rankingu WTA. To niewyobrażalny sukces tenisistki urodzonej w Miechowie.

Tak Chwalińska wyglądała 12 lat temu

W półfinale French Open 24-latka zmierzy się z Dianą Sznajder, która sensacyjnie wyrzuciła z turnieju Arynę Sabalenkę. Polsko-rosyjskie starcie powinno rozpocząć się około godz. 17:00, w czwartkowe popołudnie.

Ze względu na kapitalne wyniki medialna popularność Mai Chwalińskiej rośnie z dnia na dzień. Różne profile odświeżają jej dawne wywiady z okresu, kiedy była jeszcze dzieckiem. Jedną z rozmów przypomniał portal bielsko.biala.pl.

Na nagraniu z 2014 roku widzimy dwunastoletnią Maję, która z ogniem w oczach opowiada o swojej miłości do tenisa. - Jak się chce kimś być w przyszłości to trzeba o to walczyć - mówi nieśmiało przed kamerami.

- Dlatego wstaję i idę na ten trening. Po to, aby później zostać tenisistką. Tenis to szczęście, to po prostu coś wspaniałego. Kocham w to grać i polecam to wszystkim. Trenuję cztery razy w tygodniu, ale we wtorki i czwartki gram jeszcze od szóstej do ósmej rano, ponieważ szkołę zaczynam później - dodawała.

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Na koniec wywiadu sprzed kilkunastu lat Chwalińska z wypiekami na twarzy opowiadała o marzeniach dotyczących Roland Garros. Teraz te marzenia stały się rzeczywistością.

Maja Chwalińska ALEX NICODIM East News

Maja Chwalińska Wu Huiwo East News

Maja Chwalińska Tomasz Jastrzębowski East News





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