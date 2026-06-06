Tylko spójrz kto przyszedł zobaczyć Chwalińską. Gwiazdor kina w Paryżu

Wielkie mecze w turniejach rangi Wielkiego Szlema mają to do siebie, że oprócz zapalonych kibiców przyciągają także największe osobistości ze świata szeroko pojętego showbiznesu. Nie inaczej jest także podczas Roland Garros, o czym przekonała się sama Maja Chwalińska.

Polka w sobotnie popołudnie w Paryżu rozgrywała swój najważniejszy mecz w karierze. 24-latka walczyła z Mirrą Andriejewą o tytuł mistrzyni Wielkiego Szlema. Dla obu pań był to debiut na tym etapie turnieju, ale bez wątpienia obecność Chwalińskiej wręcz szokowała obserwatorów tenisa.

Gwiazdor kina na finale Chwalińskiej. To naprawdę się wydarzyło

Podczas finału na trybunach kortu imienia Philippe'a Chatriera zasiadło wiele znanych postaci. Wśród nich znalazł się dwukrotny zdobywca Oskara - Brad Pitt. 62-letni Amerykanin znany jest na całym świecie, prawdopodobnie bardziej od większości tenisistek, które przystąpiły do turnieju.

Realizator transmisji błyskawicznie zauważył obecność gwiazdy kina i wielokrotnie pokazywał go wszystkim oglądającym ten hitowy pojedynek w finale. Obok Pitta na trybunach siedziała jego partneka 33-letnia projektantka biżuterii - Ines de Ramon. Para była jedną z okołotenisowych atrakcji finału.

W finale Roland Garros finezyjny tenis Mai Chwalińskiej zderzy się z brutalną siłą. DIMITAR DILKOFF AFP





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