Tyle kosztował Chwalińską sukces w Roland Garros. Wszystko policzył

1,4 miliona euro miała dostać Maja Chwalińska za finał Roland Garros. Po przeliczeniu na złotówki wychodzi prawie 6 milionów złotych. Jednak na konto zawodniczki trafiło finalnie 3,25 mln zł, resztę pochłonęły podatki od nagród sportowych, które we Francji są bardzo wysokie.

Tyle potrzebuje Chwalińska, żeby wyjść na zero

Jakby nie spojrzeć, to te 3,25 mln zł też mocno działa na wyobraźnię. Można by pomyśleć, że teraz dopiero zawodniczka odetchnie i poczuje, że to, co robi, ma sens. Piotr Szczypka, menedżer Mai szybko jednak wyprowadza nas z błędu. Mówi nam wprost: - Maja potrzebuje jeszcze dwóch finałów, żeby wyjść na zero.

Chwalińska trenuje od 7 roku życia, a pan Piotr założył, że wszystkie wydatki poniesione w związku z jej startami przez te 17 lat (to jest według niego ta jej droga do finału Roland Garros), daje kwotę na poziomie przynajmniej 10 milionów złotych. Wystarczy do tej nagrody, którą już dostała dodać dwie podobnej wysokości i mamy odpowiedź, jaką cenę zapłaciła Chwalińska i wszyscy ci, którzy wspierali jej karierę, żeby 6 czerwca 2026 wyjść na kort Philippe Chartiera.

Teraz dopiero się zacznie. O tyle wzrosną koszty obsługi teamu

A to nie koniec. Z tej nagrody, jaką dostała Chwalińska, nie da się niczego odzyskać czy wyciągnąć. Te pieniądze, choć duże, bardzo szybko znikną. Zwłaszcza jeśli Maja myśli o tym, żeby pozostać w czołówce, a tak jest. Zawodniczka już po powrocie do Polski powiedziała, że nie interesuje jej wydawanie pieniędzy na przyjemności, że nagroda pójdzie na rozwój.

Szczypka całkiem niedawno mówił, że roczne wydatki na wyjazdy i obsługę teamu wynoszą około miliona złotych. - Tak jest, ale tu mówimy o wydatkach zawodniczki spoza setki, która próbuje do niej wejść. Ten etap szczęśliwie jest za Mają. Cieszymy się z tego bardzo, ale też mamy świadomość tego, że teraz wydatki poszybują mocno w górę. Teraz wreszcie Maja będzie mogła sobie pozwolić na jakiegoś fizjoterapeutę i na to, żeby zabierać cały sztab, ale w ślad za tym pójdą większe rachunki za hotele i samoloty. A to nie wszystko. Nie zmieni się jedno. Ja i pani menedżer Ola Musiał byliśmy i będziemy za darmo, bo jesteśmy jej rodziną - oświadcza pan Piotr.

Wiemy, co z procentami od Chwalińskiej

Menedżer Chwalińskiej uchyla nam również rąbka tajemnicy, jak wygląda rozliczenie między zawodniczką i BKT Advantage Bielsko-Biała. Klub ma z tenisistkami umowy, które z jednej strony zapewniają im duże wsparcie, a z drugiej zobowiązuje do wypłacenia kilku procent, gdy już zostaną gwiazdami. Te kilka procent, to dla klubu możliwość wsparcia kolejnych, młodych zawodniczek, które przychodzą do BKT Advantage i chcą pójść w ślady gwiazd.

- Jeszcze nie rozmawialiśmy z Mają na ten temat, bo jest dużo obowiązków. Zresztą nie pali się, to nie jest teraz dla mnie takie ważne. Są istotniejsze sprawy. Choćby umowy sponsorskie, którym trzeba poświęcić czas. Także na spokojnie. Zresztą Maja i tak jest wciąż poniżej progu rentowności - kwituje Szczypka, a my przypomnijmy, że już kiedyś na łamach Interii menedżer wyjaśniał ten temat biznesowych umów zawodniczek z BKT, które powstały na bazie rozwiązań stosowanych w Czechach. - Jak będą w setce, czy pięćdziesiątce przez parę lat, jak zarobią miliony, to wtedy jakieś procenty zostaną im odliczone. One nie mają z tym problemu, są tego świadome - mówił nam wtedy Szczypka.

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Maja Chwalińska Foto Olimpik AFP

Maja Chwalińska Anita Walczewska East News





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