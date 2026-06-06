Tutaj urodziła się Chwalińska. Burmistrz 11-tysięczego miasta ogłasza ws. Polki

Michał Chmielewski, Igor Szarek (Interia Sport): Czy pan w ogóle wiedział, że Maja Chwalińska urodziła się w Miechowie? Czy ta informacja była jednak zaskakująca?

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski: - Dowiedziałem się we wtorek wieczorem. Wtedy zaczęły docierać do nas te informacje, że Maja urodziła się w Miechowie. Chociaż były informacje, że było to inne miasto. W Paryżu jest teraz kolega, który zna Maję i cały jej zespół i też to pytanie zadał. Odpisał mi, że "tak, urodziła się w Miechowie".

- Po wywiadzie taty Mai mieliśmy podstawy, abyśmy mogli to opublikować. Wtedy napisałem, że "dobrze urodzić się w Miechowie (...) Mamy świadomość tego, że Maja mieszka gdzie indziej. Miejsca zamieszkania człowiek zmienia, ale jednego nie można zmienić - miejsca urodzenia.

Z okazji półfinałowego meczu w Miechowie szybko powstała strefa kibica. Rozumiemy, że wszystko musiało dziać się bardzo sprawnie i dynamicznie?

Po ćwierćfinale podjąłem decyzję, że spróbujemy zrobić strefę kibica. Wtedy wszelkie możliwe telefony poszły w ruch. Wszyscy w tej sprawie wykazali się dużym zaangażowaniem. Pomogli nam dyrektorzy stacji TNV i Eurosportu. Wieczorem w środę poprosiłem współpracowników o możliwość rezerwacji ekranu i całego sprzętu. Półfinał udało się zorganizować. Wiedzieliśmy, że po półfinale nie ma wyjścia - trzeba organizować również finał.

Czy spodziewał się pan tak dużego zainteresowania tym wydarzeniem?

Miechowianie wspierają Miechowian. Jesteśmy tutaj wszyscy i będziemy kibicować Mai.

A pan prywatnie ma jakiś związek z tenisem?

Tak, odbijałem, ale "grywać" to wielkie słowo. Kiedyś, 10 lat temu, od mojego przyjaciela otrzymałem rakietę Agnieszki Radwańskiej z kortów Rolanda Garrosa. Tak zacząłem odbijać na korcie ziemnym, który obok miechowskiej szkoły podstawowej. Paradokslanie mniej zacząłem grać, kiedy wybudowaliśmy korty w parku miejskim. Bardziej skupiłem się na infrastrukturze i patrzyłem, co można poprawiać.

Mam nadzieję, że nie tylko ja, ale i więcej osób wróci do regularniej gry w tenisa.

W Miechowie funkcjonuje jakaś aktywna szkółka tenisowa?

Jest miechowski klub tenisowy, uczniowski klub sportowy, są też organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, które zajmują się popularyzacją sportu.

Czy planuje pan zaprosić Maję do Miechowa?

Poczekajmy. Dziś kibicujemy i to jest najważniejsze. Dla Mai, jej całego zespołu i rodziny to duże przeżycie. Poczekajmy, przyjdzie na to moment. Bardzo byśmy chcieli, aby odwiedziła Miechów, ale to jeszcze nie jest ten moment. Teraz gra finał Rolanda Garrosa i to jest najważniejsze.

Na pewno teraz łatwiejsza będzie popularyzacja tenisa. Czy są już wstępne plany, jak podnieść zainteresowanie tym sportem w regionie?

W miechowskim tenisie dzieje się od lat. Infrastruktura powstała w porozumieniu z tutejszymi tenisistami. Pierwotnie tutaj (w parku, tuż obok strefy kibica - red.) miały być boiska wielofunkcyjne. Bałem się, że to jednak będzie nienajlepsze rozwiązanie i tenisiści mi to potwierdzili. Nasze korty cały czas są rezerwowane. Organizowane są turnieje i różne wydarzenia tenisowe.

Myślę, że po dzisiejszym wydarzeniu to zainteresowanie będzie jeszcze większe.

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP





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