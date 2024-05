Na polu serwisowym więcej traciła niż zyskiwała, a gdy zagrywkę przejmowała Rosjanka, problemy tylko się piętrzyły. Tak naprawdę jedynym momentem, gdy ręce same składały się do oklasków, były trzy pierwsze punkty w otwierającym gem meczu. Ile to mogło znaczyć w kontekście całego spotkania, które było bardzo słabe w wykonaniu naszej gwiazdy, nie przystoi rozprawiać.

