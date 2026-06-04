Trener Chwalińskiej bez ogródek przed starciem z Rosjanką. Słowo do Sabalenki

Artur Gac, Interia: Telefon się panu urywa, ale znajdzie pan chwilę?

Jaroslav Machovsky: - Okay, tylko właśnie jesteśmy na kolacji.

I zgodnie z tradycją zajadacie się pizzą?

- No jasne (śmiech). Nie może być inaczej. Tradycja jest tradycją.

Dla was to już swego rodzaju szczęśliwy amulet.

- Dokładnie tak. Wierzymy, że taki rytuał przynosi szczęście, więc nic nie zmieniamy.

Czyli co najmniej do soboty.

- Fajnie by było. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w półfinale.

Kolejny kapitalny spektakl za Mają. Tym razem było trochę trudności w pierwszym secie, gdy rywalka z 1:5 doszła do remisu, a o wszystkim decydował tie-break.

- Ja myślę, że wszystkie te problemy, których Maja doświadczyła w przeszłości, czyli kontuzja i inne rzeczy, tak ją wzmocniły, że w ważnych momentach na korcie była w stanie się skupić. I zagrać w newralgicznym fragmencie trochę lepiej niż Kalinska. Rzeczywiście zaczęła bardzo dobrze, prowadziła wyraźnie, ale nie dograła przy 5:1, choć miała bardzo dużo możliwości. Okay, nie wychodziło, to napędziło przeciwniczkę, ale później Maja wygrała kluczowy gem na 6:5 i dała radę w tie-breaku. To dlatego, że obecna Maja jest tak wzmocniona, w trudnym położeniu się nie poddała. To był mecz bardziej w warstwie mentalnej niż w umiejętnościach. Wiadomo, obie grały dobrze, ale to była walka na psychikę z obu stron. Ta Mai była mocniejsza.

Gdy Kalinska doszła podopieczną na 5:5, pojawił się u pana lekki niepokój?

- Praktycznie nie, bo widziałem, że Maja ciągle jest w tym meczu. I w kluczowym momencie mądrze zareagowała, wracając do tego, co grała na początku, czyli dłużej podtrzymała wymiany. Widziałem, że jeszcze bardziej się skupiła.

Maja sama mówi na spotkaniach z mediami, że jej losy w tym turnieju są także dla niej niesamowite, jakby nie do końca w to wszystko dowierza. Czy pan łapie się na tym samym, że może to jest tylko jakiś piękny sen?

- No tak. Nigdy nie oczekiwałem, że konkretnie ten turniej będzie tak wyglądał. O Majki możliwościach wiemy, ale praktyka jest czymś innym. Niech Maja dalej trzyma ten swój sen, a zobaczymy, do czego to jeszcze ją zaprowadzi. To, co stało się do tej pory, już jest niesamowite.

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Byliśmy praktycznie przekonani, że rywalką Mai w półfinale będzie Aryna Sabalenka, tymczasem światowa 1 została sensacyjnie pokonana przez Rosjankę Dianę Sznajder. Z pana punktu widzenia to dobra informacja, czy paradoksalnie gorsza?

- Półfinał to już taka faza turnieju, że ktokolwiek jest rywalem, wiadomo że gra bardzo dobrze. W tym sensie nie ma znaczenia, czy byłaby to Aryna, czy jest ktoś inny. Mam bardzo duży respekt przed Aryną, ale tak samo przed Dianą. Z Sabalenką byłoby bardzo ciężko, ale podejrzewam, że tak samo będzie ze Sznajder. Jest to bardzo "ciasne" zestawienie, obie mają wystrzał w tym turnieju, zadecydować może dyspozycja dnia.

Czasami takie zawodniczki, jak Sznajder, czyli odpowiedniczka naszej Mai, są nawet trudniejsze, ze względu na nieprawdopodobny rozpęd. Nieraz trudniej grać z taką nieoczywistą rywalką.

- Jest też w tym racja. Pamiętajmy, że Sznajder pokonała już dużo super rywalek, to że w rankingu jest bardzo wysoko (16. miejsce w aktualizowanym na żywo - przyp.) nie jest przypadkowe. Potrafi grać bardzo dobrze. Dotąd jedyny mecz z Mają wygrała (kwiecień 2022 roku - przyp.), ale Majka teraz też jest w innym miejscu. Zobaczymy, jak potoczy się ta konfrontacja.

Patrząc na komplet półfinalistek uważa pan, że nie ma zdecydowanej faworytki i każda z dziewczyn może zostać mistrzynią Roland Garros?

- Jest dokładnie tak. W sporcie wspaniałe jest to, że nieraz piszą się takie scenariusze, iż nie zawsze wygra faworyt. Teraz sprawa jest kompletnie otwarta. My będziemy walczyć na całego.

Wy jecie pizzę, a Maja?

- Ona odpoczywa i się regeneruje. Zresztą takich dań nie je, to tylko dla nas-trenerów i innych bliskich.

Rozmawiał w Paryżu - Artur Gac

Maja Chwalińska w półfinale Roland Garros 2026 zagra z Dianą Sznajder Anne-Christine POUJOULAT AFP

Diana Sznajder Teresa Suarez EPA





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