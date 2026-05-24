Thriller Linette, szalona decyzja Polki na korcie. "Totalnie pierwszy raz"

Najlepszymi wynikami Magdy Linette w Paryżu są dwukrotnie trzecia runda oraz raz druga runda, ale tegoroczna historia zaczęła się jak z najlepszego scenariusza. A ściśle rzecz biorąc najbardziej emocjonującego, jakich długo się nie zapomina. To była heroiczna postawa doświadczonej tenisistki, która cały czas mogła liczyć na cenne podpowiedzi trenerki Agnieszki Radwańskiej.

Magda Linette przeszła samą siebie serwisem od dołu

Linette zaczęła to spotkanie świetnie. W czwartym gemie przełamała Czeszkę i prowadziła 4:1. Gdy wydawało się, że to może być partia Polki, zaczęła trwonić całą przewagę. Wyżej notowana przeciwniczka najpierw doprowadziła do stanu 4:4, a kluczowy okazał się jedenasty gem.

Szala bardzo długo się przeważała, w końcu jednak piętnasty zdobyty punkt okazał się być na wagę przełamania. Valentova odskoczyła na 6:5 i po chwili zakończyła robotę.

Linette popełniła wiele błędów, dlatego była na siebie bardzo wściekła. Dała temu wyraz, gdy zbliżyła się do swojej ławeczki. Wówczas intencjonalnie rakietą przyłożyła w Bogu ducha winną swoją torbę, a dźwięk rozległ się po całym korcie numer siedem.

- Na pewno istotny był moment w pierwszym secie przy stanie 4:2, gdy serwowałam. Było 30:30 i wtedy popełniłam dwa proste błędy. Wyszło to z tego, że byłam bardzo, bardzo zestresowana, dlatego nie dopięłam tych rzeczy, które normalnie bym zrobiła bez żadnego problemu. Kosztowało mnie to później zdrowie i nerwy. To nie pierwszy raz, gdy sama siebie wprowadziłam w takie kłopoty. Starałam się mentalnie nastawić, że muszę walczyć dalej - opowiadała Linette.

Zawodniczki rywalizowały w potwornym skwarze. Mało którzy kibice byli w stanie obejrzeć bez przerwy cały pojedynek. Schłodzenie głowy i ciała choć na kilka minut w cieniu było nieocenione. - Temperatura nie pomogła, ale jestem na nią bardzo dobrze przygotowana, bo trenuję na Florydzie. Takie gorąco nie jest mi straszne, ale tu pojawiła się kombinacja wielu rzeczy - zaznaczyła.

W drugim secie tenisistki szybko zaczęły się przełamywać, a Poznanianka była już w bardzo złej sytuacji przegrywając 2:4. W tym niezwykle ważnym momencie 34-latka złapała drugi oddech, widać było, że z każdym punktem buduje się mentalnie, zaś nasza południowa sąsiadka przeżywała trudniejsze chwile. Podopieczna Radwańskiej wytrwała na kursie do przerwania swojej ponurej serii w singlu. - W drugiej partii zaczęłam łapać coraz lepszy return - zaznaczyła.

Co ze zdrowiem Magdy Linette? Ważny komunikat od zawodniczki

I mecz wkroczył w trzeci set. W nim oglądaliśmy prawdziwy festiwal przełamań, a creme de la creme obie zawodniczki zaserwowały w super tie-braku. To była kwintesencja tego wszystkiego, co działo się wcześniej, czyli lepsze i gorsze momenty obu tenisistek. Kluczowe okazało się przegrane podanie Czeszki przy stanie 9:9. Dwa kolejne punkty sprawiły, że nasza zawodniczka odniosła jedno z najbardziej pamiętnych zwycięstw.

- Tak naprawdę czułam się na początku tej partii bardzo dobrze, więc wszystko przyszło trochę nieoczekiwanie. Byłam sfrustrowana, więc najważniejsze było zachować spokój. Czułam, że momentum jest bardzo mocno po mojej stronie i czułam, że jestem w dużo lepszym położeniu - opowiadała.

O problemach ze zdrowiem, które ją dosięgły, nie chciała zdradzać za dużo. - Jestem w turnieju, więc nie będę mówić dokładnie, co się dzieje. Już jest trochę lepiej, a plusem grania w niedzielę jest to, że mam teraz dwa dni wolnego. Mam nadzieję, że to wystarczy i będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby doprowadzić mnie do stadium, gdzie będę mogła zagrać na fajnym poziomie - odparła.

Nasza gwiazda obszernie odniosła się także do kwestii serwisu od dołu, którym ratowała się w momencie, gdy dolegliwości ze zdrowiem i ból wymusiły na niej awaryjne rozwiązanie.

- To był totalnie pierwszy raz. Po prostu nie widziałam, co mam zrobić. Parę razy próbowałam tego na treningu, jako część taktyki, ale trener Mark Gellard powiedział mi "nie ma szans, żebyś w ogóle umiała coś takiego zrobić". Jednak pokazałam mu, że potrafię, co mnie także zaskoczyło. Gdy więc przyszedł taki moment w meczu, to sobie zaufałam. Później już nie mogłam jej tym podaniem zaskoczyć, ale też kolano zaczęło mi się odblokowywać, więc wróciłam do normalnego serwowania - wytłumaczyła.

Z Paryża Artur Gac

Magda Linette YOAN VALAT EPA

Tereza Valentova YOAN VALAT EPA





Iga Świątek po zwycięstwie w Roland Garros: Jestem z siebie naprawdę dumna. WIDEO AP © 2024 Associated Press