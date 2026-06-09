Telefon rozgrzany. Decydujące chwile dla Chwalińskiej. Padło potwierdzenie

- Szczerze mówiąc, będąc w Paryżu nie czułam skali tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce. Byłam dzisiaj w dużym szoku. Na pewno zdjęcia, które zrobiliście na lotnisku nie były korzystne. Jest to dla mnie nowa rzeczywistość, dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadaptuję się. Zrobię wszystko najlepiej jak potrafię - mówiła podczas powitalnej konferencji prasowej Maja Chwalińska, która w poniedziałek wróciła z Paryża do Polski w glorii bohaterki, jaką stała się po tym, co zaprezentowała podczas tegorocznego Rolanda Garrosa.

Brawurowy występ zwieńczony wielkoszlemowym finałem nie mógł obejść się bez echa. Już w trakcie turnieju menadżer naszej reprezentantki Piotr Szczypka opowiadał o tym, jak wielkie zainteresowanie Maja Chwalińska budzi w oczach potencjalnych sponsorów, przedstawiających swoje oferty.

- Jest tego naprawdę dużo. (...) Powiem szczerze, że nie spodziewałem się aż tylu, więc jestem za to wszystko wdzięczny - przytaczał jego wypowiedź reporter Interii - Artur Gac.

Roland Garros. Maja Chwalińska celem sponsorów. Menadżer ujawnia

Okazuje się, że telefon Piotra Szczypki jest rozgrzany do czerwoności także i teraz, po powrocie do kraju, o czym sam zainteresowany opowiedział podczas swojej poniedziałkowej wizyty w "Sportowym Wieczorze". Jak podkreślił, w najbliższych dniach czekają nas decydujące chwile dotyczący wyboru sponsorów Mai Chwalińskiej.

Jestem bardzo wdzięczny i szczęśliwy, aczkolwiek nie wyobrażałem sobie, że aż tylu sponsorów będzie zainteresowanych jej osobą, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi. Staramy się wszystkim odpowiedzieć. Czasami jest to fizycznie niemożliwe. Ja od pięciu dni nie odkładam telefonu. To są setki informacji, na wszystkie możliwe komunikatory. Jeśli jeszcze komuś nie odpowiedziałem, na pewno to zrobię

Po czym przeszedł do konkretów: - Teraz w środę wracamy do Bielska i z moją menadżerką, a Mai przyjaciółką bierzemy się do tych ofert. Będziemy się spotykać i przygotowywać dla Mai jak najlepsze propozycje, żeby zabezpieczyć jej spokój i przyszłość, bo zasłużyła sobie na to swoją ciężką pracą. No a ona kilka dni odpocznie. Bardzo tego potrzebuje i zasłużyła na to jak chyba nikt inny w tym kraju.

Przypomnijmy, że po swoim kapitalnym występie na Rolandzie Garrosie Maja Chwalińska przesunęła się aż o 93 lokaty w rankingu WTA, w którym zajmuje obecnie 21. lokatę.

Maja Chwalińska Wojciech Kubik East News





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