Tego nigdy nie widziano w Paryżu. Chwalińskiej został jeden krok. "Przełom"

Po ostatniej wymianie w meczu Maja Chwalińska - Anna Kalinska Opta natychmiast zaserwowała dwie ciekawostki. Pierwsza dotyczy typowo polskiej sprawy. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej jest naszym drugim przedstawicielem w półfinale Rolanda Garrosa w erze open (wliczamy obie płcie). Jako pierwsza ten pułap osiągnęła rzecz jasna Iga Świątek na początku października 2020 roku (wtedy turniej odbywał się jesienią z uwagi na przesunięcia kalendarza w trakcie pandemii).

Podkreślono wieloletnią relację, jaką mają ze sobą obie tenisistki.

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Dwa kroki do Raducanu. Kwalifikantka tylko raz wygrała Szlema

Ciekawsza jest jednak statystyka "ogólnoświatowa". 24-latka jako druga kwalifikantka w erze open znalazła się w 1/2 finału French Open. Wcześniej dokonała tego Nadia Podoroska (we wspomnianym 2020 r.). Argentynka nie zaszła dalej, odpadła ze Świątek, urywając jej tylko 3 gemy.

Oznacza to, że Paryż nie widział jeszcze kwalifikantki w meczu o trofeum. Jeśli Chwalińska wygra swój półfinał, będzie pierwsza.

Dodajmy, że jedyną zawodniczką z eliminacji, która sięgnęła po wielkoszlemowy triumf jest Emma Raducanu, stało się to na US Open 2021. Aby doskoczyć do tego osiągnięcia Brytyjki podopieczna Jaroslava Machovskyego potrzebuje jeszcze dwóch dużych kroków, czyli zwycięstw przeciwko Sabalence lub Sznajder, następnie przeciwko Kostiuk lub Andriejewej.

Maja Chwalińska, Paryż 2026 YOAN VALAT PAP/EPA

Maja Chwalińska, Paryż 2026 DIMITAR DILKOFF AFP

Martyna Kubka (z prawej), obok Maja Chwalińska Foto Olimpik/Nur Photo AFP





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