Team Chwalińskiej i PZT reagują. Specjalny wniosek przed meczem z Rosjanką

Gdy tworzona była lista na Wimbledon, jeszcze nikt nie przypuszczał, co w Paryżu wydarzy się z Mają Chwalińską. Zresztą tutaj nie o przypuszczanie chodzi, bo tego typu "robota" opiera się na twardych danych.

Maja Chwalińska walczy o "dziką kartę" na Wimbledon

Na tamten moment zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała zajmowała dopiero 114. miejsce, dlatego była uprawniona tylko i wyłącznie do gry w eliminacjach. Od kilkunastu dni sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie.

Po przebrnięciu eliminacji, Maja Chwalińska stała się największym objawieniem na kortach Rolanda Garrosa. Od pierwszej rundy, z pozycji underdoga, eliminowała każdą kolejną rywalkę, począwszy od aktualnej mistrzyni olimpijskiej Qinwen Zheng, a na razie kończąc na reprezentantce Francji Diane Parry.

Polka przesiadła się z mniejszych kortów na kort centralny i dała koncert swojego genialnego tenisa, który robi wrażenie na wszystkich, łącznie z liderką światowego rankingu Aryną Sabalenką.

Dzisiaj menedżer Mai Piotr Szczypka przekazał Interii, że zawodniczka na 99 procent nie wystąpi w żadnym turnieju do czasu Wimbledonu. Została tutaj już mocno wyeksploatowana, a ponadto ma widoczne problemy z mięśniem przywodziciela, co widać po bandażach na udzie. - Nie ma sensu ryzykować, trzeba dbać o zdrowie i wybierać optymalne rozwiązania. Maja w Paryżu już zrobiła 300 procent normy, więc więcej uzyska gdy odpocznie - zaznaczył.

Z racji kapitalnego awansu, jako że Chwalińska już teraz jest notowana na 49. miejscu aktualizowanego na żywo rankingu WTA, w najgorszym razie w kwalifikacjach byłaby rozstawiona z numerem 1. Natomiast trwa walka o jeszcze piękniejszy scenariusz, czyli docenienie tej wyśnionej podróży, aby przy Church Road polski diament od razu wystąpił w turnieju głównym.

Kiedy zapadnie oficjalna decyzja? Tego co do dnia nie wiadomo. Rozstrzygnięcia można spodziewać się mniej więcej w połowie czerwca.

Wiadomo już za to, że z racji rankingu Chwalińska od razu wejdzie do drabinki głównej co najmniej dwóch następnych turniejów wielkoszlemowych, czyli US Open i Australian Open.

Z Paryża - Artur Gac

