Team Chwalińskiej i PZT reagują. Specjalny wniosek przed meczem z Rosjanką

Artur Gac

Polski Związek Tenisowy i Team Mai Chwalińskiej oficjalnie zwrócili się do All England Lawn Tennis and Croquet Club z prośbą o przyznanie polskiej zawodniczce dzikiej karty do turnieju głównego tegorocznego Wimbledonu - to znakomita wiadomość w sprawie nowej gwiazdy polskiego tenisa, ćwierćfinalistki turnieju Rolanda Garrosa. Zacieramy ręce, by Brytyjczycy docenili lawinowy awans polskiej czarodziejki tenisa.

Maja Chwalińska

Gdy tworzona była lista na Wimbledon, jeszcze nikt nie przypuszczał, co w Paryżu wydarzy się z Mają Chwalińską. Zresztą tutaj nie o przypuszczanie chodzi, bo tego typu "robota" opiera się na twardych danych.

Maja Chwalińska walczy o "dziką kartę" na Wimbledon

Na tamten moment zawodniczka klubu BKT Advantage Bielsko-Biała zajmowała dopiero 114. miejsce, dlatego była uprawniona tylko i wyłącznie do gry w eliminacjach. Od kilkunastu dni sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie.

Po przebrnięciu eliminacji, Maja Chwalińska stała się największym objawieniem na kortach Rolanda Garrosa. Od pierwszej rundy, z pozycji underdoga, eliminowała każdą kolejną rywalkę, począwszy od aktualnej mistrzyni olimpijskiej Qinwen Zheng, a na razie kończąc na reprezentantce Francji Diane Parry.

Polka przesiadła się z mniejszych kortów na kort centralny i dała koncert swojego genialnego tenisa, który robi wrażenie na wszystkich, łącznie z liderką światowego rankingu Aryną Sabalenką.

Dzisiaj menedżer Mai Piotr Szczypka przekazał Interii, że zawodniczka na 99 procent nie wystąpi w żadnym turnieju do czasu Wimbledonu. Została tutaj już mocno wyeksploatowana, a ponadto ma widoczne problemy z mięśniem przywodziciela, co widać po bandażach na udzie. - Nie ma sensu ryzykować, trzeba dbać o zdrowie i wybierać optymalne rozwiązania. Maja w Paryżu już zrobiła 300 procent normy, więc więcej uzyska gdy odpocznie - zaznaczył.

Z racji kapitalnego awansu, jako że Chwalińska już teraz jest notowana na 49. miejscu aktualizowanego na żywo rankingu WTA, w najgorszym razie w kwalifikacjach byłaby rozstawiona z numerem 1. Natomiast trwa walka o jeszcze piękniejszy scenariusz, czyli docenienie tej wyśnionej podróży, aby przy Church Road polski diament od razu wystąpił w turnieju głównym.

Chwalińska na końcu konferencji przeszła siebie. Niebywałe, co powiedziała

Kiedy zapadnie oficjalna decyzja? Tego co do dnia nie wiadomo. Rozstrzygnięcia można spodziewać się mniej więcej w połowie czerwca.

Wiadomo już za to, że z racji rankingu Chwalińska od razu wejdzie do drabinki głównej co najmniej dwóch następnych turniejów wielkoszlemowych, czyli US Open i Australian Open.

Z Paryża - Artur Gac

