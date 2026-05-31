Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej na paryskich kortach. Polka rywalizację na paryskich kortach rozpoczęła już niespełna dwa tygodnie temu. 24-latka musiała przedzierać się przez trzyrundowe kwalifikacje, w których pozostawiła w pokonanym polu Francuzki Alice Rame i Carole Monnet oraz Holenderkę Suzan Lamens.

W drabince głównej poziom trudności wzrósł drastycznie. Polka jednak pokazała, że rozkręca się z każdym kolejnym meczu Rolanda Garrosa, a faworyzowane zawodniczki nie są jej straszne. Na pierwszy ogień poszła Qinwen Zheng - mistrzyni olimpijska z Paryża z 2024 roku. Chinka ostatecznie przegrała wynikiem 4:6, 0:6.

Taki sam rezultat na swoim koncie zapisała Elise Mertens. Rozstawiona w turnieju z numerem "23" Belgijka była bezradna w starciu z Polką, o której w stolicy Francji zrobiło się coraz głośniej. W sobotę obserwowaliśmy to po raz kolejny.

Świat oszalał na punkcie Chwalińskiej. Zwrócili uwagę na jedno

W trzeciej rundzie naprzeciw Chwalińskiej stanęła Maria Sakkari - w przeszłości trzecia rakieta świata oraz półfinalistka French Open z 2021 roku. Greczynka świetnie weszła w spotkanie, triumfując 6:1 w premierowej partii. W jej przypadku były to jednak dobre złego początki.

Po chwili przerwy Chwalińska zaprezentowała zgoła odmienny tenis. Polka w drugim secie błyskawicznie zdołała odrobić stratę przełamania, po czym sama wypracowała przewagę, której nie wypuściła do samego końca meczu. Decydujący set był już popisem Polki, która błyskawicznie przełamała Sakkari i nie wypuściła przewagi do ostatniej piłki.

Chwalińska wygrywając 1:6, 6:3, 6:2 Marię Sakkari awansowała do IV rundy turnieju wielkoszlemowego, co jest rzecz jasna jej życiowym sukcesem. Polka tuż po wygranej nie ukrywała wzruszenia.

- Mam w sobie dużo emocji, trudno o tym mówić. Trochę nie wiem co się dzieje, ale dziękuję wam za przybycie, kibicowanie, za polskie flagi, które przynieśliście - powiedziała tuż po meczu Chwalińska.

Triumf 24-letniej Polki nie przeszedł bez echa również w światowych mediach. Na wyczyn Chwalińskiej zareagował m.in. hiszpański portal "www.puntodebreak.com". Tamtejsi dziennikarze już w tytule swojego tekstu "wypomnieli" Chwalińskiej 114. pozycję w światowym rankingu WTA, którą ta zajmowała przed startem Rolanda Garrosa.

Hiszpańska prasa rozpisuje się o triumfie Mai Chwalińskiej w Paryżu

Taki stan rzeczy już wkrótce ulegnie radykalnej zmianie. W wirtualnym rankingu WTA Polka po pokonaniu Sakkari zajmuje już 75. miejsce. W walce o ćwierćfinał Polka zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Diane Parry. Francuzka dokonała nie lada sensacji eliminując z turnieju rozstawioną z "szóstką" Amandę Anisimovą. Jeżeli Chwalińska wygra swój kolejny mecz w Paryżu, w wirtualnym rankingu znajdzie się nawet w okolicach 50. miejsca.

