Tak świat zareagował na to, co robi Chwalińska. Natychmiast to "wypomnieli" Polce
Maja Chwalińska w sobotę wygrała już szóste spotkanie z rzędu, co dało jej awans do najlepszej szesnastki tegorocznego Rolanda Garrosa. Życiowy sukces Polki nie umknął mediom na całym świecie. Hiszpanie tuż po pokonaniu Marii Sakkari "wypomnieli" 24-letniej Chwalińskiej niską pozycję w światowym rankingu WTA. Taki stan rzeczy już niedługo ulegnie diametralnej zmianie. Polka dzięki świetnej postawie we Francji ma szansę awansować do elitarnego grona tenisistek.
Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej na paryskich kortach. Polka rywalizację na paryskich kortach rozpoczęła już niespełna dwa tygodnie temu. 24-latka musiała przedzierać się przez trzyrundowe kwalifikacje, w których pozostawiła w pokonanym polu Francuzki Alice Rame i Carole Monnet oraz Holenderkę Suzan Lamens.
W drabince głównej poziom trudności wzrósł drastycznie. Polka jednak pokazała, że rozkręca się z każdym kolejnym meczu Rolanda Garrosa, a faworyzowane zawodniczki nie są jej straszne. Na pierwszy ogień poszła Qinwen Zheng - mistrzyni olimpijska z Paryża z 2024 roku. Chinka ostatecznie przegrała wynikiem 4:6, 0:6.
Taki sam rezultat na swoim koncie zapisała Elise Mertens. Rozstawiona w turnieju z numerem "23" Belgijka była bezradna w starciu z Polką, o której w stolicy Francji zrobiło się coraz głośniej. W sobotę obserwowaliśmy to po raz kolejny.
Świat oszalał na punkcie Chwalińskiej. Zwrócili uwagę na jedno
W trzeciej rundzie naprzeciw Chwalińskiej stanęła Maria Sakkari - w przeszłości trzecia rakieta świata oraz półfinalistka French Open z 2021 roku. Greczynka świetnie weszła w spotkanie, triumfując 6:1 w premierowej partii. W jej przypadku były to jednak dobre złego początki.
Po chwili przerwy Chwalińska zaprezentowała zgoła odmienny tenis. Polka w drugim secie błyskawicznie zdołała odrobić stratę przełamania, po czym sama wypracowała przewagę, której nie wypuściła do samego końca meczu. Decydujący set był już popisem Polki, która błyskawicznie przełamała Sakkari i nie wypuściła przewagi do ostatniej piłki.
Chwalińska wygrywając 1:6, 6:3, 6:2 Marię Sakkari awansowała do IV rundy turnieju wielkoszlemowego, co jest rzecz jasna jej życiowym sukcesem. Polka tuż po wygranej nie ukrywała wzruszenia.
- Mam w sobie dużo emocji, trudno o tym mówić. Trochę nie wiem co się dzieje, ale dziękuję wam za przybycie, kibicowanie, za polskie flagi, które przynieśliście - powiedziała tuż po meczu Chwalińska.
Triumf 24-letniej Polki nie przeszedł bez echa również w światowych mediach. Na wyczyn Chwalińskiej zareagował m.in. hiszpański portal "www.puntodebreak.com". Tamtejsi dziennikarze już w tytule swojego tekstu "wypomnieli" Chwalińskiej 114. pozycję w światowym rankingu WTA, którą ta zajmowała przed startem Rolanda Garrosa.
Taki stan rzeczy już wkrótce ulegnie radykalnej zmianie. W wirtualnym rankingu WTA Polka po pokonaniu Sakkari zajmuje już 75. miejsce. W walce o ćwierćfinał Polka zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Diane Parry. Francuzka dokonała nie lada sensacji eliminując z turnieju rozstawioną z "szóstką" Amandę Anisimovą. Jeżeli Chwalińska wygra swój kolejny mecz w Paryżu, w wirtualnym rankingu znajdzie się nawet w okolicach 50. miejsca.