- Wolność w naszej współpracy polega na tym, że jeśli potrzebuję czegoś, to się odzywam. Ala jest bardzo wyrozumiałą osobą. Jakby to powiedzieć... Nie naprzykrza się, po prostu daje mi wolność. Jeśli jej potrzebuję i jej rad, to po prostu się odzywam, wtedy pracujemy, obgadujemy różne rzeczy. Ale nic nie jest na siłę, co myślę, że też jest bardzo ważne - podkreśliła Maja Chwalińska, a ten wątek otworzył korespondent Interii.

Maja Chwalińska o swoim modelu współpracy z psychologiem

W kuluarach ustaliliśmy nazwisko pani psycholog. I możemy ogłosić, że jest nią Alicja Nowicka. To wątek cenny z tego powodu, że na poprzednich konferencjach z Mają poznawaliśmy bliżej innych członków jej sztabu, na czele z dwójką trenerów Jaroslavem Machovsky'm i Peterem Hajkiem, a także specem od przygotowania fizycznego ze sztabu Igi Świątek - Maciejem Ryszczukiem.

Wieść o pani psycholog zgłębiłem w ostatnich dniach, więc finisz turnieju był dobrym momentem, aby poznać spojrzenie finalistki Rolanda Garrosa na tę szalenie ważną kwestię w obecnym zawodowym sporcie.

Odnośnie do samego meczu 24-latka wypowiedziała mnóstwo zdań, a wszystkie je można by zawrzeć w jednym, które wypowiedziała pod koniec angielskiej części spotkania z mediami. - Dzisiaj nie miałam na Mirrę broni na korcie - trafiła w środek tarczy. Zwróciła przy tym uwagę na bardzo trudne warunki, to znaczy porywiście wiejący wiatr, ale też bardzo wyraźnie uznała klasę swojej ledwie 19-letniej przeciwniczki z Rosji.

A co planuje na jutro, na pojutrze?

- Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że w końcu porządnie się prześpię, byłoby miło, a także w końcu coś zjeść. A tak to trzeba będzie zapytać Oli (Musiał, menedżerki bielskiego klubu - przyp.), która jest organizatorką. Ja, szczerze mówiąc, jeszcze trochę nie wiem, co się dzieje - roześmiała się bohaterka polskiego sportu.

Więcej wkrótce...

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