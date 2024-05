Hubert Hurkacz przystąpił do zmagań we French Open mając za sobą najlepsze w całej karierze miesiące na mączce . Mentalnie budowało go premierowe zwycięstwo, odniesione w Estoril , ale także bardzo udane zawody rangi ATP Masters 1000 .

Hubert Hurkacz tłumaczy, w jaki sposób poprawił grę na mączce

Mimo tego wszystkiego, po raz kolejny w sporcie sprawdziło się stare porzekadło, że faworytowi nie zawsze pisany jest łatwo odniesiony sukces . Tym bardziej, jeśli sam popełnia sporo błędów, z kolei rywal napędza się każdą udaną akcją, jak wyglądało to w przypadku 20-letniego Mochizukiego. Ostatecznie nasz as od czwartej partii zaczął dyktować warunki, a w piątym secie - przerwanym przy stanie 5:2 aż na godzinę z powodu ulewy - nasz ekspert od pięciosetówek postawił kropkę nad "i", wygrywając 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:3 .

Hurkacz podkreślił, że teraz ma czas, aby wyeliminować niewielkie błędy, wlewając przy tym mnóstwo optymizmu w serca polskich kibiców. - Najważniejsze jest to, że wygrałem mecz i jest czas przygotować się do kolejnego. Tak naprawdę dobrze czuję się na mączce, kilka małych elementów i ta gra będzie naprawdę fajnie wyglądała - odparł na pytanie wysłannika Interii.

W środę poprzeczka, przynajmniej teoretycznie, powinna pójść w górę, bo Brandon Nakashima jest zawodnikiem groźniejszym od Japończyka . Praworęczny Amerykanin, grający dwuręcznym bekhendem, dotąd najwyżej w karierze w drabince ATP wdrapał się na 43. miejsce (obecnie jest 84.) . Pewna trudność, choć to nie tylko zmartwienie Hurkacza, jest tak, że dotąd obaj zawodnicy nigdy nie mierzyli się ze sobą. Na ile trudniej jest się przygotować do takiego spotkania?

- Jest to trochę trudniejsze jak nie ma się okazji aby wspólnie trenować czy grać przeciwko sobie mecze, więc już podczas pojedynku zmienia się pewne elementy. Człowiek wtedy patrzy, co działa, a co trzeba zmienić, bo przeciwnik coś robi dobrze, a co dobrego działa u mnie, aby przejmować inicjatywę - podzielił się swoją optyką podopieczny trenera Craiga Boyntona.